Wojewoda mazowiecki złożył dymisję. T. Bocheński: pozostajemy do dyspozycji Prezesa Rady Ministrów Cyryl Skiba 14.11.2023 17:38 Wojewoda Mazowiecki poinformował, że 13 listopada wraz z wicewojewodami podał się do dymisji. Nie oznacza to jednak, że stanowisko wojewody nie jest obsadzone. – Taki jest porządek prawny – tłumaczy w rozmowie z Radiem dla Ciebie wojewoda mazowiecki Tobiasz Bocheński.

Wojewoda mazowiecki złożył dymisję (autor: Tobiasz Bocheński - Wojewoda Mazowiecki/FB)

Wojewoda Mazowiecki podał się do dymisji. Tobiasz Bocheński wraz z wicewojewodami pozostaje do dyspozycji Prezesa Rady Ministrów.

– Taki jest porządek prawny – tłumaczy w rozmowie z Radiem Dla Ciebie. Wyjaśnia, że to nie znaczy że stanowisko wojewody nie jest obsadzone.

– W momencie, w którym Prezes Rady Ministrów składa dymisję, również wszyscy wojewodowie i wicewojewodowie podają się do dymisji. Oznacza to, że pozostają na swoich stanowiskach do czasu podjęcia stosownej decyzji przez Premiera RP. Niezależnie, kto nim będzie. W związku z tym wczoraj w godzinach popołudniowych podpisaliśmy w Urzędzie Wojewódzkim razem z Wicewojewodami dymisje i pozostajemy do dyspozycji Prezesa Rady Ministrów, ale nie może być takiej sytuacji, aby urząd wojewody ze względów chociażby bezpieczeństwa był nieobsadzony – poinformował Bocheński.

Tobiasz Bocheński w rozmowie z RDC nie wykluczył ewentualnego kandydowania na stanowisko prezydenta Warszawy.

Zgodnie z konstytucją premier wczoraj podał się do dymisji, po czym prezydent powierzył ponownie Mateuszowi Morawieckiemu misję tworzenia nowego rządu. Ma na to 14 dni.

Przez następne 14 dni Sejm powinien przeprowadzić głosowanie w sprawie wotum zaufania dla nowego rządu.

Jeśli ten nie uzyska wymaganej większości bezwzględnej 231 głosów przy pełnym składzie Izby, wówczas to posłowie wybiorą osobę, której powierzą misję tworzenia rządu w ramach tzw. drugiego kroku konstytucyjnego.

