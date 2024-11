Nowy rozkład WKD. Wiadomo już, co się zmieni [SPRAWDŹ] Adam Abramiuk 24.11.2024 17:09 Kolej zapowiada zmiany w kursowaniu Warszawskiej Kolei Dojazdowej. Za tydzień wejdzie w życie nowy, ostatni w tym roku rozkład. Co się zmieni?

1 Z początkiem grudnia nowy rozkład w WKD (autor: Warszawska Kolej Dojazdowa/FB)

Od grudnia będą obowiązywać nowe rozkłady jazdy w Warszawskiej Kolei Dojazdowej. O ile liczba połączeń i częstotliwość kursowania będzie utrzymana, to w dni powszednie zmieni się pora odjazdu ostatniego pociągu ze stacji Warszawa Śródmieście. Pociąg, który teraz startuje 20 minut przed 1.00 w nocy, będzie ruszał 10 minut później.

Większe zmiany natomiast na weekendy i święta - będzie zwiększona częstotliwość kursowania między Podkową Leśna i Warszawą. Pociągi będą podjeżdżać co 20 a nie co 30 minut. To pozwoli w każdej godzinie wypuścić na tory 3, a nie 2 pociągi. A to oznacza koniec przesiadek dla pasażerów jadących do lub z Milanówka. Jeżeli chodzi o Wigilię, będzie obowiązywać rozkład weekendowo-świąteczny.

Na innych liniach kolejowych - zmiany rozkładowe wejdą 15 grudnia.

Źródło: RDC Autor: Adam Abramiuk/AK