Wesele w ludowym stylu. Centrum Kultury Kurpiowskiej szuka chętnych Alicja Śmiecińska 01.12.2022 21:21 Wesele na kurpiowską nutę, w barwnym obrządku i z tłumem gości. Centrum Kultury Kurpiowskiej rozpoczęło poszukiwania Pary Młodej do "Wesela Kurpiowskiego" w Kadzidle. To największa impreza folklorystyczna w regionie.

Można wziąć ślub w kurpiowskim stylu (autor: Centrum Kultury Kurpiowskiej/Facebook)

- Liczy się kolejność zgłoszeń - mówi dyrektor Centrum Kultury Kurpiowskiej, Grzegorz Parzych. - Jeżeli jest ktoś przywiązany do kultury kurpiowskiej lub chce poznać bardziej te tradycje, to zapraszamy tutaj do nas do CKK. Pierwszeństwo mają pary z zespołu "Kurpianka", drugim wymogiem jest to, że najlepiej, żeby jedna osoba z pary była z naszych stron - dodaje.

- Ceremonia zaślubin przypomina dawne obyczaje i tradycyjny obrządek weselny - wyjaśnia Parzych. - W skansenie odbywa się ubiór do ślubu, później korowód przechodzi do kościoła, jest Msza Święta i zaślubiny, korowód wraca do skansenu. Na scenie jest obtańcówka, toczenie chleba, cały obrzęd kurpiowski no i potem wesele kurpiowskie - tłumaczy.

Wesele Kurpiowskie zawsze odbywa się w trzeci weekend czerwca. W przyszłym roku impreza odbędzie się 18 czerwca.

