Policja apeluje: Każdemu zależy na tym, żeby bezpiecznie dotrzeć do celu Cyryl Skiba 31.08.2024 15:20 Policja zapowiedziała wzmożone patrole w ostatni wakacyjny weekend. Duży ruch jest spodziewany na najważniejszych trasach regionu. Jak mówił nam Jacek Sobociński z komendy stołecznej – „Każdemu zależy na tym, żeby bezpiecznie dotrzeć do celu”.

Kontrola policji (zdjęcie ilustracyjne) (autor: KSP)

Wracajmy bezpiecznie z wakacji - apeluje policja. Trwa weekend, podczas którego należy się liczyć ze wzmożonym ruchem na drogach. Na najważniejszych trasach regionu może być dzisiaj i jutro naprawdę gęsto. Nad bezpieczeństwem podróżujących będą czuwać policjanci ruchu drogowego zapowiada Jacek Sobociński z komendy stołecznej.

– Przecież każdemu zależy na tym, żeby bezpiecznie dotrzeć do celu. Kierujmy się rozsądkiem. Lepiej wyjechać wcześniej i dojechać spokojnie, niż w pośpiechu łamać przepisy i wykazywać się brakiem kultury na drodze. – mówi Sobociński.

Policjanci będą nadzorować płynność ruchu. Noga z gazu!

– Kontrolowana będzie też prędkość, z jaką poruszają się kierujący, bo to jedna z głównych przyczyn zdarzeń drogowych. Ważne jest jej dostosowanie do limitów określonych znakami, ale też do warunków panujących na drodze. – mówi Sobociński.

Nie ma mowy o jeździe na podwójnym gazie.

– Spodziewajmy się zmożonych badań trzeźwości kierujących, kontroli korzystania z pasów bezpieczeństwa oraz sposobu przewożenia dzieci. Policjanci będą sprawdzać także stan techniczny pojazdów. – mówi Sobociński.

Policjanci podkreślają i apelują - tylko od nas zależy, czy na drodze będzie bezpiecznie. Bądźmy wyrozumiali wobec innych i zwolnijmy!

