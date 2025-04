Policyjny pościg przez dwa województwa. Staranowali dwa radiowozy Miłosz Kuter 28.04.2025 14:17 Dwie osoby zatrzymane po policyjnym pościgu na terenie dwóch województw. Funkcjonariusze szukają trzeciej podejrzanej osoby. Wczoraj po południu policja próbowała zatrzymać pojazd w którym, według ustaleń funkcjonariuszy, miały znajdować się nielegalne substancje. Podczas ucieczki doszło do dwóch zderzeń z radiowozami. W akcję zaangażowane były mazowieckie i warmińsko-mazurskie służby.

Policja (autor: Policja/X)

Uciekinierzy zostawili za sobą samochód wypełniony narkotykami. Udało zatrzymać się dwie osoby, policja szuka jeszcze trzeciej.

- Kierowca wytypowanego samochodu nie zatrzymał się do kontroli, doprowadził do zdarzenia drogowego z radiowozem, następnie kontynuował ucieczkę. Już na terenie powiatu działdowskiego doszło do zderzenia z kolejnym radiowozem. Pojazd wypadł z drogi i uderzył w ogrodzenie posesji. Osoby, które znajdowały się w pojeździe podjęły ucieczkę pieszo - mówi Jolanta Bym z ciechanowskiej policji.



- Policjanci zabezpieczyli znaczne ilości narkotyków. Wstępne badania wykazały, że jest to marihuana oraz mefedron o łącznej wadze 1,5 kg. W wyniku intensywnych czynności podjętych przez policjantów w związku ze zdarzeniem zostały zatrzymane dwie osoby. Trwają czynności zmierzające do zatrzymania trzeciej osoby - dodaje Bym.

W akcję poszukiwawczą trzeciego mężczyzny zaangażowane są zarówno mazowieckie jak i warmińsko-mazurskie służby.

