Powrót upałów na Mazowsze. IMGW wydał ostrzeżenia [PROGNOZA] RDC 06.07.2024 06:23 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed upałami. Synoptycy wydali alert 1. stopnia dla większości regionu. Na termometrach pojawi się ponad 30 stopni Celsjusza. W nocy z soboty na niedzielę będziemy mieć do czynienia z tzw. nocą tropikalną. — Będzie to noc bardzo męcząca, z wysoką temperaturą minimalną, nawet powyżej 20 stopni do 21 stopni — mówi synoptyk Anna Woźniak.

Powrót upałów na Mazowsze (autor: UM. Warszawa/F. Kwiatkowski)

Powrót upałów — do Polski dotarła zwrotnikowa masa powietrza. Synoptyk Anna Woźniak z IMGW informuje, że nadchodzące dni będą pod znakiem temperatur około 30 stopni.

— Temperatura wzrośnie nawet do 30-31 stopni. Będzie wiał porywisty wiatr południowy, ale jednocześnie będzie bardzo pogodnie i jeszcze bez opadów — przekazuje Woźniak.

Przed nami tropikalna noc. Niedziela przyniesie burze.

— Będzie to noc bardzo męcząca, z wysoką temperaturą minimalną, nawet powyżej 20 stopni do 21 stopni, więc będziemy mieć do czynienia z tzw. nocą tropikalną. Jednocześnie od zachodu zacznie wkraczać do regionu chłodny front atmosferyczny, z przelotnymi opadami deszczu i burzami — mówi Woźniak.

W niedzielę będzie pochmurno i nastąpi ochłodzenie. Można spodziewać się opadów deszczu. Od poniedziałku znowu upały około 29 stopni.

Ostrzeżenia IMGW

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed upałem dla przeważającego obszaru kraju. Temperatura nie przekroczy 30 stopni jedynie w regionach północnych.

OSTRZEŻENIA IMGW [MAPA]

Na przeważającej części Mazowsza obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia. Temperatura maksymalna w dzień miejscami od 30°C do 32°C.

Ostrzeżenia obowiązują od godz. 12:00 w sobotę do godz. 19:30 w niedzielę. Prognozowane wystąpienie zjawiska wynosi 90 procent.

Bezpieczeństwo podczas upałów

Pamiętajmy, że nawet przy obecności chmur upalne temperatury są niebezpieczne dla zdrowia. Z radami jak uniknąć przegrzania przychodzi Piotr Owczarski z Meditransu.

— Podczas upałów powinniśmy unikać pełnego słońca. Zalecamy, by odpoczywać w cieniu, a najlepiej w klimatyzowanym pomieszczeniu. Trzeba jednak pamiętać o unikaniu nadmiernych różnic temperatury — przypomina Owczarski.

Pamiętajmy też o niezbędnym zabezpieczeniu przeciwsłonecznym.

— Jeśli musimy wyjść na dwór, należy pamiętać o okryciu głowy czapką lub kapeluszem, o okularach przeciwsłonecznych i kremach, by zabezpieczyć skórę przed poparzeniami — zaznacza Owczarski.

Nawodnienie na pierwszym miejscu

Podstawą jest nawodnienie — picie co najmniej 1,5 litra wody dziennie i schładzanie organizmu.

— Nie wolno zapominać o nawadnianiu dzieci i osób starszych, które mogą mieć zaburzone poczucie pragnienia. Woda reguluje temperaturę ciała, usuwa toksyny i gasi pragnienie. Picie wody w czasie upałów, może nas uchronić nie tylko przed przegrzaniem, ale także odwodnieniem organizmu — podkreśla Owczarski.

