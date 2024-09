Upał niemal w całym kraju. Prognoza dla Mazowsza z alertami IMGW [SPRAWDŹ] Marta Hernik 07.09.2024 10:06 Weekend będzie upalny prawie w całym kraju. W sobotę nadal obowiązują wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzeżenia. Całe województwo mazowieckie objęte jest alertem I. stopnia przed upałem. Termometry mogą wskazać aż 32 stopnie Celsjusza. — Uczucie gorąca łagodził będzie wiatr, który będzie przeważnie w weekend umiarkowany i porywisty — informuje synoptyk Dorota Pacocha.

Pogoda dla Mazowsza (autor: RDC)

Ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej I. i II. stopnia obowiązują w ten weekend niemal w całej Polsce. Dla Mazowsza wydano alerty I. stopnia przed upałem.

Prognozowana temperatura maksymalna wyniesie w dzień od 29°C do 32°C, a minimalna w nocy od 15°C do 17°C.

Ostrzeżenia przed upałem zostały wydane przez IMGW w czwartek. Alerty dla całego województwa będą obowiązywały do godziny 19:00 w poniedziałek 9 września. Prawdopodobieństwo wystąpienia wynosi 80 procent.

OSTRZEŻENIA IMGW [MAPA]

O tym, czego możemy się spodziewać do poniedziałku mówi synoptyk Dorota Pacocha.

— W najcieplejszym momencie dnia, zarówno w sobotę, jak i niedzielę, na termometrach maksymalnie zobaczą Państwo od 30 do 32 stopni Celsjusza. Są wystawione ostrzeżenia przed upałem, proszę więc wziąć to pod uwagę, robiąc plany na weekend. Uczucie gorąca łagodził będzie wiatr, który będzie przeważnie w weekend umiarkowany i porywisty, nadal z południowego wschodu — informuje Pacocha.

Załamanie pogody nadejdzie we wtorek i środę.

— Kiedy to region dostanie się w zasięg frontu atmosferycznego i zacznie napływać świeższa masa powietrza, zrobi się wtedy zdecydowanie chłodniej, temperatura maksymalna wyniesie od 19 do 22 stopni Celsjusza, do tego będzie pochmurno i będzie występował przelotny deszcz — mówi Pacocha.

Wiatr w nadchodzącym tygodniu będzie umiarkowany, południowo-zachodni.

