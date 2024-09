Ekstremalne zagrożenie pożarowe w lasach. Mazowsze z największą liczbą interwencji Adrian Pieczka 06.09.2024 19:08 Z dnia na dzień rośnie liczba pożarów – najwięcej interwencji strażacy odnotowali w województwie mazowieckim. W niemal całym kraju występuje ekstremalne zagrożenie pożarowe. – Musimy być bardziej czujni, bardziej uważać na bezpieczeństwo, szczególnie że przed nami weekend, wybieramy się bardzo często, czy do lasu, czy na tereny zielone, czy do parków nad wodę – mówi rzecznik PSP Karol Kierzkowski.

Ekstremalne zagrożenie pożarowe w lasach (autor: Zdjęcie ilustracyjne/KM PSP Łomża)

Na Mazowszu odnotowano najwięcej zdarzeń w związku z pożarami. Ekstremalne zagrożenie pożarowe występuje w niemal całym kraju.

Upalna pogoda ma utrzymać się przez cały weekend. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia 1 i 2 stopnia. Taka aura zaś sprzyja wzrostowi zagrożenia pożarowego w lasach.

– Na początku miesiąca to było około 20 do 30 pożarów dziennie. Wczoraj strażacy odnotowali w całym kraju ponad 100 pożarów, 104 dokładnie w lasach. W całym miesiącu to jest już ponad 260 interwencji związanych z pożarami w lasach i najwięcej w województwie mazowieckim, to jest 63 zdarzenia – informuje rzecznik Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej Karol Kierzkowski.

Pogoda powoduje, że ściółka leśna wysycha na wiór.

– To oznacza, że musimy być bardziej czujni, bardziej uważać na bezpieczeństwo, szczególnie że przed nami weekend, wybieramy się bardzo często, czy do lasu, czy na tereny zielone, czy do parków nad wodę. To jest takie miejsce, gdzie musimy szczególnie zwracać uwagę na bezpieczeństwo pożarowe, czyli nie rozpalamy grilla, ogniska – podkreśla Kierzkowski.

Zgodnie z przepisami ognisk nie można rozpalać w okolicy 100 metrów od granicy lasu.

🔥🌲W związku z prognozowaną ciepłą i słoneczną pogodą (ostrzeżenia przed upałem 1. i 2. stopnia) w lasach utrzymuje się duże zagrożenie pożarowe.

‼️@IMGWmeteo prognozuje w piątek 6 września oraz sobotę 7 września ekstremalne zagrożenie pożarowe niemal na całej powierzchni kraju. pic.twitter.com/0vpcYIfjFV — Państwowa Straż Pożarna (@KGPSP) September 6, 2024

