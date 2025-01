Nowa izba przyjęć w dziekanowskim szpitalu. „Absolutnie wysoki standard, nowe rozwiązania” Adrian Pieczka 23.01.2025 21:31 Nowa izba przyjęć, przebudowane drogi dojazdowe i podjazdy – Szpital Dziecięcy w Dziekanowie Leśnym zakończył właśnie prace modernizacyjne. Na małych pacjentów czekają nowoczesne, przyjazne wnętrza i specjalistyczny sprzęt diagnostyczny. Samorząd Mazowsza przeznaczył na ten cel blisko 33 mln zł.

Nowa izba przyjęć w dziekanowskim szpitalu. „Absolutnie wysoki standard, nowe rozwiązania” (autor: Sejmik Mazowsza)

Po 1,5 roku zakończyły się prace modernizacyjne w Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym. Przebudowane zostały drogi i podjazdy, powstała również nowa izba przyjęć, którą podzielono na dwie części.

- Jedna przestrzeń na dzieci zdrowe, które będą przyjmowane do szpitala w celach diagnostycznych, to są poradnie specjalistyczne, przyjęcia tzw. planowe. I druga część, gdzie będziemy przyjmowali tych pacjentów, jak to się mówi, na ostro, czyli przypadki właśnie, które wymagają nagłej hospitalizacji, pomocy. Absolutnie wysoki standard, nowe rozwiązania, wszystko jest nowe, świeże, poprawia komfort pracy z pacjentem - mówi kierownik izby Jakub Chwiećko.





- Dysponujemy oddziałem chirurgi, laryngologi czy pediatrii - informuje Chwiećko. - Tutaj mamy poradnie m.in. alergologiczną, pulmonologiczną, neurologiczną, ginekologiczne dziewcząt, więc tych poradni mamy też sporo. Jeżeli chodzi natomiast o tę część właśnie ostrą, to przyjmujemy urazy, bóle brzucha, diagnostykę, również ból w głowy - dodaje.



Prace budowlane rozpoczęły się w sierpniu 2023 roku, a zakończyły w październiku 2024 roku. Całą inwestycję ukończono 5 grudnia ubiegłego roku. Samorząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył na ten cel niemal 33 mln zł. Bardzo ważnym założeniem projektu modernizacji izby przyjęć było zwiększenie dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami. Zlikwidowano bariery architektoniczne i zbudowano windę, aby pacjenci i osoby towarzyszące mogły wygodniej dotrzeć do izby przyjęć i pozostałych części szpitala.

W ramach inwestycji zbudowano także nowy podjazd dla karetek pogotowia, przebudowano wewnętrzne drogi dojazdowe, parking i zewnętrzną infrastrukturę techniczną – cieplną, elektryczną i wodno-kanalizacyjną. Wykonano również system odwadniający, który rozwiązał problem zalewania budynków, szczególnie tych częściowo zagłębionych w gruncie.

W ubiegłym roku Izba Przyjęć dziekanowskiego szpitala przyjęła blisko 12,5 tys. pacjentów. W tym prawie 2,7 tys. porad zakończyło się hospitalizacją w placówce. Najwięcej chorych trafiło na oddział pediatryczny – 1581 osób, 947 chorych umieszczono na oddziale chirurgicznym, a 121 na oddziale otolaryngologicznym. Najczęstszymi przyczynami zgłaszania się do Izby Przyjęć w 2024 r. były urazy i zatrucia– łącznie ponad 6,5 tys. przypadków. W drugiej kolejności były to choroby układu oddechowego – 1830 przypadków.

