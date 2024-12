Nielegalny towar za 40 mln zł i 8 osób zatrzymanych. Akcja służb w Wólce Kosowskiej RDC 04.12.2024 07:42 Nielegalny towar o wartości 40 mln zł i osiem zatrzymanych osób – to bilans działania służb w związku z kontrolą ponad 300 punktów sprzedaży na terenie centrum handlowego w Wólce Kosowskiej i okolicach. Kontrole związane były ze zwalczaniem „szarej strefy”.

Akcja służb w Wólce Kosowskiej (autor: KSP)

Służby skontrolowały na terenie centrum handlowego w Wólce Kosowskiej i okolicach ponad 300 punktów sprzedaży. Zabezpieczyły nielegalny towar o wartości 40 mln zł, zatrzymały 8 osób.

Rzecznik prasowy szefa KAS Justyna Pasieczyńska przekazała, że kontrole związane były ze zwalczaniem „szarej strefy”, w tym z wprowadzaniem do obrotu podrobionych towarów, oszustwami podatkowymi, bezprawnym hazardem, a także nielegalnym pobytem obcokrajowców w Polsce.

Funkcjonariusze mazowieckiej Krajowej Administracji Skarbowej i Komendy Stołecznej Policji sprawdzili 301 punktów sprzedaży, wylegitymowali 214 osób oraz przeszukali 72 pojazdy.

– Zatrzymali też 8 osób, m.in. do ustalenia miejsca pobytu, nielegalnego pobytu, za brak uprawnień do kierowania pojazdami, poszukiwanego do odbycia kary oraz dwie osoby, które odpowiedzą za wprowadzanie do obrotu towarów opatrzonych podrobionymi znakami towarowymi, z którego to procederu uczyniły sobie stałe źródło dochodu. To 28- i 26-letni obywatele Pakistanu, do których należał nielegalny towar. Grozi im kara do 5 lat pozbawienia wolności – przekazała Edyta Adamus z Komendy Stołecznej Policji.

„Szara strefa” w Wólce Kosowskiej

KAS podczas kontroli wykryła 89 nieprawidłowości w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą m.in. brak ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej. Nałożyła podczas działań 69 mandatów karnych na łączną kwotę 465 tys. zł, natomiast policjanci Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Piasecznie ukarali mandatami 10 osób na 6,5 tys. zł.

– Korzystając z Systemu Teleinformatycznego Izby Rozliczeniowej (STIR) zablokowano blisko 1,6 mln zł na 6 rachunkach bankowych skontrolowanych podmiotów gospodarczych – przekazała rzeczniczka szefa KAS.

Dodała, że w 5 punktach, w których organizowano nielegalne gry hazardowe, funkcjonariusze z KAS zabezpieczyli 30 automatów oraz stanowiska do gry w ruletkę. Wartość zabezpieczonych urządzeń to ok. 190 tys. zł.

Skarb Państwa według szacunkowych obliczeń mógł stracić na skutek tej działalności prawie 1,3 miliona zł.

W akcji brała udział również nadwiślańska Straż Graniczna, która podczas trzydniowych działań skontrolowała legalność pobytu cudzoziemców na terenie podwarszawskiej Wólki Kosowskiej i Mrokowa.

– Efektem było zatrzymanie pięciu osób – trzech obywateli Chin i dwóch obywateli Wietnamu za naruszenie przepisów pobytowych na terytorium naszego kraju. Jeden z nich nie zrealizował wcześniej wydanej decyzji zobowiązującej do powrotu, pozostali nie posiadali dokumentów pobytowych – poinformowała rzecznik Komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej mjr SG Dagmara Bielec.

Wobec całej piątki zostały wszczęte postępowania administracyjne zakończone wydaniem decyzji nakazujących Azjatom do powrotu. Jeden z zatrzymanych – obywatel Chin – decyzją sądu trafił do strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców do momentu przymusowego wydalenia z Polski.

