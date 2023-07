Susza na Mazowszu. Rolnicy liczą starty, a gminy apelują o oszczędzanie wody RDC 13.07.2023 17:19 Mazowieckie gminy apelują do swoich mieszkańców o oszczędzanie wody. To m.in. Ciechanów, Mława czy Konstancin-Jeziorna, gdzie w poniedziałek brakowało wody w miejskiej sieci. – Najważniejsze, żeby nie marnować wody, na przykład ograniczając podlewanie ogródków wodą wodociągową – mówi współautor bloga Świat Wody Paweł Cieślak.

Susza na Mazowszu (autor: RDC)

Susza na Mazowszu zmusiła samorządy do oszczędzania wody na każdy możliwy sposób.

– To bardzo ważna sprawa, ponieważ wpływa na pracę sieci i na oszczędzanie wody dobrej jakości – mówi współautor bloga Świat Wody Paweł Cieślak.

Jeśli jest taka możliwość, warto również zbierać deszczówkę.

– W jakikolwiek sposób, żeby potem wykorzystywać ją w czasie suchym, niekorzystnym do podlewania ogródków. To jest podstawowa rzecz, którą może zrobić każdy, kto ma do tego warunki – podkreśla Cieślak.

Brak wody na Mazowszu

Wśród gmin apelujących o oszczędzanie wody jest m.in. Konstancin-Jeziorna.

Zakład Gospodarki Komunalnej prosi o racjonalne korzystanie z wody i nieużywanie jej do podlewania trawników, napełniania basenów czy mycia samochodów.

To w związku z jej poniedziałkowym brakiem w Kawęczynku i Słomczynie, kiedy mieszkańcy gminy w trosce o swoje ogrody masowo zaczęli je podlewać.

– To się przekłada na spadek ciśnienia wody, co z kolei przekłada się na brak wody – tłumaczy kierownik gminnego działu eksploatacji wodno-kanalizacyjnej Szymon Włodarczyk.

Susza dla rolników

Susza to również poważny problem dla rolników.

Zbiory będą mniejsze o kilkadziesiąt procent w porównaniu do poprzednich lat, co sprawia, że rolnicy z Mazowsza załamują ręce.

– Trawy prawie nie ma, zboże też jest słabsze, rzepaku chyba w ogóle nie będzie – ocenia rolniczka z powiatu ciechanowskiego Renata Purzycka.

W niektórych miejscach rośliny nie zdążyły nawet wyrosnąć.

– Rośliny usychają w połowie wegetacji, nie wytworzyły masy zielonej. Kukurydza jest średnio na 1,2 metra, a powinna być na 3,2. Zboża również usychają, to około 60 procent strat – mówi rolnik Andrzej Bober.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia dotyczące suszy hydrologicznej dla dolnej Narwi, zlewni Skry i Radomki.

Czytaj też: Susza hydrologiczna na Mazowszu, alert IMGW i apel o rozsądne korzystanie z wody