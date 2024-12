Zima na horyzoncie? Znamy prognozę pogody na święta [SPRAWDŹ] Adam Abramiuk 18.12.2024 21:53 Na ten moment nie widać na Mazowszu zimy na horyzoncie — mówi synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Dorota Pacocha. W Polskim Radiu RDC sprawdziliśmy, wstępne prognozy pogody na nadchodzące święta dla naszego województwa.

Jaka prognoza pogody na święta? (autor: pexels)

Jaka będzie pogoda w święta na Mazowszu? Sprawdziliśmy to w Polskim Radiu RDC.

Synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Dorota Pacocha informuje, że święta niestety nie będą białe.

— Na ten moment nie widać na Mazowszu zimy na horyzoncie. Wigilia jawi się na razie dość pochmurna i z temperaturą nad ranem około zera, natomiast w ciągu dnia na lekkim plusie — mówi Pacocha.

Są to na razie wstępne prognozy, jednak nic nie wskazuje na to, żeby pogoda miała się drastycznie zmienić.

Prognoza pogody na ten tydzień

W czwartek temperatura maksymalna osiągnie do 13 st. C na Dolnym Śląsku i w Małopolsce – poinformowała synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grażyna Dąbrowska. Ostrzegła przed silnym wiatrem nad morzem, w porywach do 80 km/h.

W środę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na południu kraju. Lokalnie na północy i w centrum mogą występować słabe opady deszczu lub mżawki.

Temperatura maksymalna wyniesie od 5 st. C na Suwalszczyźnie do 10 st. C na Dolnym Śląsku i w Małopolsce. Wiatr umiarkowany z kierunków zachodnich i południowo-zachodnich. Okresami może być porywisty, w rejonach podgórskich w porywach do 55 km/h, nad morzem do 65 km/h.

W nocy ze środy na czwartek zachmurzenie duże, w południowo-zachodniej części kraju możliwe większe przejaśnienia. Na północnym wschodzie i północy miejscami mogą wystąpić opady deszczu, w Bieszczadach możliwa mżawka.

Temperatura minimalna od 4 st. C na wschodzie do 8 st. C na zachodzie i Wybrzeżu. Jedynie w rejonach podgórskich około 2 st. C. Wiatr południowo-zachodni i umiarkowany, okresami dość silny, na Wybrzeżu do 80 km/h, w rejonach podgórskich do 60 km/h.

W nocy pochmurno z przejaśnieniami i rozpogodzeniami oraz opadami deszczu. Temp. od 1°C do 8°C. Wiatr umiarkowany, nad morzem dość silny, porywisty, południowo-zachodni. Na obszarach podgórskich porywy do 65 km/h, nad morzem i w Karpatach do 80 km/h oraz w Sudetach do 130 km/h. pic.twitter.com/CyMVlV0r88 — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) December 18, 2024

IMGW wydało ostrzeżenie I stopnia przed silnym wiatrem na Wybrzeżu. Obowiązuje od godz. 20.00 w środę do czwartku rano.

Czwartek pochmurny, możliwe większe przejaśnienia na południowym wschodzie. Miejscami opady deszczu.

Temperatura maksymalna od 7 st. C na wschodzie do 13 st. C na Dolnym Śląsku i Małopolsce. Wiatr umiarkowany z kierunków południowo-zachodnich, w porywach do 65 km/h nad morzem, w rejonach podgórskich Karpat do 75 km/h.

W nocy z czwartku na piątek zachmurzenie duże, miejscami opady deszczu, wysoko w górach deszczu ze śniegiem i śniegu.

Temperatura minimalna od około 3 st. C na Suwalszczyźnie i Mazurach do 5 st. C w centrum, na Wybrzeżu i południowym wschodzie. W rejonach podgórskich temperatura może spaść do 1 st. C. Wiatr umiarkowany, porywisty, w porywach do 60 km/h, nad morzem do 65 km/h, południowo-zachodni i zachodni. Porywy w szczytowych partiach gór do 65 km/h.

Czytaj też: To będzie największa wigilia dla seniorów w Polsce. Spotkanie opłatkowe już w piątek