To będzie największa wigilia dla seniorów w Polsce. Spotkanie opłatkowe już w piątek Izabela Stańczak 18.12.2024 12:56 To największa wigilia dla seniorów w Polsce – tysiąc osób weźmie udział w spotkaniu opłatkowym, które dla osób starszych przygotowało Stowarzyszenie Aktywny Senior w Płocku. – Dbamy o tę tradycję kulinarną. Dla bardzo wielu osób jest to tak naprawdę jedyna wigilia, którą mogą przeżyć – mówi rzeczniczka stowarzyszenia Monika Prusaczyk.

Spotkanie opłatkowe (autor: Wigilia AS 2023/Stowarzyszenie Aktywny Senior/FB)

Tysiąc seniorów weźmie w Płocku udział w spotkaniu opłatkowym przygotowanym przez Stowarzyszenie Aktywny Senior. To będzie największa wigilia dla seniorów w Polsce.

Dla niektórych będzie to jedyna świąteczna kolacja, w której będą uczestniczyć w tym roku.

– Dbamy o tę tradycję kulinarną. Dla bardzo wielu osób jest to tak naprawdę jedyna wigilia, którą mogą przeżyć. Pamiętajmy, że są to osoby starsze, a dla nich tradycja jest bardzo istotna, zwłaszcza w święta. Dwanaście potraw to minimum. Będzie też wspólne śpiewanie kolęd czy występy artystyczne – rzeczniczka stowarzyszenia Monika Prusaczyk.

– To wspaniały, wspólnie spędzony czas – wspomina zeszłoroczną wigilię seniorka, wolontariuszka stowarzyszenia Jadwiga Gapińska.

– Ogrom ludzi, która była na tej wigilii, ta atmosfera ciepła, po prostu przeszła moje oczekiwanie. Wszyscy byli zadowoleni. Można było się spotkać ze znajomymi, z którymi się rzadko spotyka – mówi.

Uroczystą oprawę spotkania zapewni chór Vox Singers z Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki.

Spotkanie rozpocznie się w piątek o 17.00 w Orlen Arenie. Każdy z uczestników otrzyma świąteczną paczkę z artykułami pierwszej potrzeby i drobnym upominkiem.

Czytaj też: Ruszają zapisy na bezpłatny kurs pływania w Płocku. Kto może skorzystać?