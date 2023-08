Śmiertelny wypadek w powiecie ciechanowskim. Nie żyje 39-letnia kobieta 13.08.2023 19:17 39-letnia kobieta kierująca BMW zginęła w wypadku, do którego doszło w niedzielę po południu w pow. ciechanowskim - poinformowała mł. asp. Malwina Wlazło z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu.

Śmiertelny wypadek (autor: Lukas Plewnia/flickr)

Wypadek wydarzył się kilka minut po godz. 14 w miejscowości Zygmuntowo w gm. Glinojeck.

- Na prostym odcinku drogi gminnej w obszarze zabudowanym kierująca pojazdem marki BMW z nieustalonych na razie przyczyn zjechała z drogi na pobocze, a następnie do rowu i uderzyła w przydrożne drzewo – zrelacjonowała policjantka. Pomimo reanimacji, 39-latka zmarła na miejscu, a jej pasażer przewieziony został do szpitala.

To czwarta ofiara wypadków, do których doszło w niedzielę na mazowieckich drogach. Policja apeluje o ostrożność i rozsądek do kierujących pojazdami oraz do osób pieszych.

Wypadki na Mazowszu

W niedzielę – tylko do południa, na drogach Mazowsza zginęły trzy kolejne osoby.

Mazowiecka policja apeluje do użytkowników dróg o szczególną ostrożność i rozwagę, mimo dobrych warunków panujących na drodze. Jak podkreśliła w rozmowie z mł. asp. Malwina Wlazło z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu, paradoksalnie kierowców gubi słoneczna pogoda, która obecnie występuje m.in. na Mazowszu.

- Przy dobrej pogodzie kierowcy jeżdżą szybciej i mają skłonność do brawury. Większy komfort jazdy osłabia czujność i rośnie ochota, by mocniej wcisnąć pedał gazu – podkreśliła policjantka. Dodała, że kierowcy powinni też pamiętać o okularach przeciwsłonecznych, bo oślepiające słońce również może przyczynić się do spowodowania wypadku.

W sobotę do tragicznego wypadku doszło w miejscowości Ogrodniki na DK 50 w pow. węgrowskim. W wyniku zderzenia z samochodem ciężarowym zginęła kobieta kierująca skodą octavią.

W niedzielę tuż przed godz. 8 na dk 63 w Wiśniewie niedaleko Siedlec 41-letnia kierująca mercedesem potrąciła przechodzącą przez przejście dla pieszych 79-latkę. Niestety pomimo reanimacji, piesza zmarła na miejscu.

Po godz. 10 w miejscowości Powielin, w gm. Winnica w pow. pułtuskim volkswagen passat dachował na prostym odcinku drogi gminnej. Pomimo podjętej reanimacji, 65-letni pasażer pojazdu zmarł. 53-letni kierowca - z obrażeniami ciała wstępnie określonymi jako niezagrażające życiu - został przewieziony do szpitala.

O godz. 10.15 w miejscowości Karwacz niedaleko Przasnysza, na prostym odcinku drogi wojewódzkiej nr 544 poza obszarem zabudowanym zderzyły się samochód marki Hyundai Tuscon i motocykl suzuki. 29-letni motocyklista, pomimo podjętej reanimacji, zmarł na miejscu.

Czytaj też: Na termometrach ponad 30 stopni. Alert II stopnia dla całego Mazowsza