Śledczy badają, czy autobus, który śmiertelnie potrącił 6-latkę, był sprawny 13.05.2023 15:55 Prokuratura wyjaśnia przyczyny wypadku w Sokołowie Podlaskim (Mazowieckie), w którym na przejściu dla pieszych pod kołami autobusu zginęła 6-letnia dziewczynka, a jej 5-letnia siostra i ciocia zostały ranne. Śledczy sprawdzają, czy pojazd był sprawny, czy nie doszło w nim do nagłej awarii.

Śledczy badają, czy autobus, który śmiertelnie potrącił 6-latkę, był sprawny (autor: Samochody Ratownicze)

Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Siedlcach Krystyna Gołąbek poinformowała w sobotę, że trwają czynności sprawdzające, czy wypadek został spowodowany z winy kierowcy, czy być może doszło do nagłej awarii pojazdu. Dopiero po wykonaniu tych czynności, m.in. po oględzinach autobusu, będzie podjęta decyzja o ewentualnych zarzutach dla kierowcy. – Obecnie jest sprawdzane, czy pojazd był sprawny w momencie zdarzenia, czy nie doszło do w nim np. do awarii systemu hamulcowego – przekazała prokurator.

W piątek 12 maja po południu w Sokołowie Podlaskim autobus relacji Warszawa-Sokołów Podlaski potrącił przechodzącą przez przejście dla pieszych 40-letnią kobietę z dwójką dzieci. 6-latka zginęła na miejscu. Kobieta wraz z drugą, 5-letnią dziewczynką, w ciężkim stanie trafiły do szpitala. 40-latka była ciocią dziewczynek, a nie – jak tuż po wypadku informowała policja – ich matką. 54-letni kierowca autobusu był trzeźwy.

