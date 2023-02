Silny wiatr na Mazowszu. Straż pożarna apeluje o zachowanie bezpieczeństwa Adam Abramiuk 17.02.2023 06:24 Silny wiatr i ostrzeżenia pierwszego oraz drugiego stopnia na terenie Mazowsza prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Alerty mają zacząć obowiązywać dziś w godz. 20–22. W związku z tym w Radiu dla Ciebie przypominamy, jak zabezpieczyć się przed wichurami.

Silny wiatr na Mazowszu i w całej Polsce (autor: Lasy Państwowe/zdjęcie ilustracyjne)

Pozamykajmy okna, zbierzmy przedmioty z tarasów i ogródków, unikajmy spacerów – to podstawowe środki bezpieczeństwa, gdy na zewnątrz hula silny wiatr. Dziś w województwie mazowieckim jego siła może wynieść nawet 80 km/h.

17.02.2023 6:45 #IMGWlive



Zostały wydane ostrzeżenia meteorologiczne przed silnym wiatrem. Największe porywy są prognozowane nad morzem (do 125 km/h), ale niebezpiecznie będzie w całym kraju.https://t.co/X0qPEdwOPO#IMGWmeteo #wiatr pic.twitter.com/GbtkyV9nYC — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) February 17, 2023

Jak zapewnia rzecznik stołecznej straży pożarnej Artur Laudy, służby są gotowe do działania. – Nasze działania to przede wszystkim usuwanie drzew, które uszkodziły budynki. Problem jest z gałęziami, które się połamały i na przykład wiszą na liniach energetycznych bądź je zerwały. Wtedy jest bardzo ścisła współpraca z pogotowiem energetycznym, ponieważ jest wymagane odłączenie napięcia – tłumaczy.

Największy problem przy wiatrach powstaje właśnie podczas zerwania linii energetycznych. – Jeżeli jest jeszcze wilgotno, to jest bardzo niebezpiecznie. Jeśli jest sucho, to na pewno nie zbliżamy się do takiej linii energetycznej, ale dzwonimy na 112 i zgłaszamy taką sytuację. Gdy spacerujemy z psem, a taka linia leży na drodze, ktoś na nią nadepnie i może dojść do tragedii – dodaje Laudy.

Rzecznik strażaków przypomina jeszcze o innych podstawowych zasadach bezpieczeństwa. – Nie wybierać się na piesze wycieczki do lasu, ani też tam, gdzie są stare drzewa. Może coś na nas spaść i przed tym bardzo ciężko się uchronić. Pamiętajmy, żeby posprzątać na tarasach, na balkonach lekkie przedmioty, żeby wiatr nam tego nie porwał, nie wybił szyby. Pozamykać należy okna. Gdy te silne podmuchy mają miejsce, a my jesteśmy w mieszkaniu, odsuńmy się od okien – radzi strażak.





Silne wiatr wystąpi w całej Polsce. Najmocniej będzie wiało na Pomorzu i Pomorzu Zachodnim – tam ma obowiązywać III stopnień alarmowy.

