Ponad 300 interwencji strażaków w związku z silnym wiatrem na Mazowszu [BILANS] Adrian Pieczka 04.10.2023 09:37 Ponad 300 interwencji straży pożarnej odnotowano w województwie mazowieckim w związku z silnymi wiatrami, które przeszły nocą przez region. Choć zniszczeń jest sporo, nie ma informacji o osobach poszkodowanych – mówi Radiu dla Ciebie Katarzyna Urbanowska z mazowieckiej straży pożarnej.

Silny wiatr na Mazowszu (autor: Nadleśnictwo Kalisz/zdjęcie ilustracyjne)

W związku z silnymi burzami na Mazowszu strażacy interweniowali ponad trzysta razy. O szczegółach mówi Radiu dla Ciebie Katarzyna Urbanowska z mazowieckiej straży pożarnej.

– W związku z silnymi wiatrami na terenie województwa mazowieckiego minionej doby odnotowaliśmy 304 zdarzenia, w tym najwięcej w powiecie sochaczewskim – 44, płockim – 33, w Warszawie – 27. Zdarzenia dotyczyły głównie powalonych drzew i połamanych konarów, które zwisały nad drogami i chodnikami – podaje rzeczniczka.

Służby nie odnotowały żadnych przypadków, w których ktoś odniósłby obrażenia w wyniku zjawisk pogodowych. Skutki nawałnicy nadal są usuwane przez strażaków.

Od wtorkowego wieczora do rana w regionie obowiązywały alerty pierwszego stopnia dotyczące silnego wiatru wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Pogoda dla Mazowsza

Po kilku ciepłych dniach dziś w regionie ochłodzenie. Synoptycy zapowiadają wietrzną i chłodną środę.

Termometry wskażą co najwyżej 19 stopni Celsjusza.

Poprawy pogody należy spodziewać się w nocy ze środy na czwartek. Na południu i w centrum kraju zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Na północy jeszcze duże oraz słabe i przelotne opady deszczu.

Wiatr straci na sile, ale wciąż będzie porywisty i nad samym morzem osiągnie prędkość do ok. 80 km/h; na północy kraju do ok. 55 km/h, powieje z południowego zachodu.

Najchłodniej będzie na południu – ok. 8 stopni Celsjusza, w terenach podgórskich ok. 5, w centrum ok. 11 st. Najcieplej nad samym morzem – ok. 13 stopni Celsjusza, a lokalnie nawet 14 stopni.

