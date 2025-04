Inwentaryzacja schronów i szkolenia dla samorządowców. Wojewoda zapowiada działania ws. ochrony ludności Adrian Pieczka 07.04.2025 13:38 Wojewoda mazowiecki zapowiada szereg szkoleń dla starostów, wójtów, prezydentów i burmistrzów. To w związku z ustawą o ochronie ludności i obronie cywilnej, która weszła w życie z początkiem stycznia tego roku. Jak dodaje Frankowski, przed samorządami także inwentaryzacja schronów i miejsc ukrycia.

Mariusz Frankowski (autor: Mazowiecki Urząd Wojewódzki/X)

Inwentaryzacja miejsc ukrycia i schronów, a także szkolenia starostów, wójtów, prezydentów i burmistrzów. W poniedziałek odbyło się spotkanie wojewody mazowieckiego z samorządowcami w temacie ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej.

Ustawa obowiązuje od 1 stycznia. Aktualnie odbywają się konsultacje przygotowywanego programu wdrożeniowego.

Wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski zapowiada, że odbędzie się szereg szkoleń.

- Mamy szkolenia, które są dla starostów. One są organizowane na bieżąco przez Akademię Pożarniczą. Dla wójtów prezydentów i burmistrzów one się muszą odbyć do 30 czerwca. Będą odbywały się w poszczególnych częściach województwa - wskazuje Frankowski.



Jak dodaje Frankowski, przed samorządami inwentaryzacja schronów i miejsc ukrycia.

- Za chwilę służby Państwowej Straży Pożarnej razem ze służbami powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego będą weryfikować tę listę adresów, którą poszczególne gminy otrzymały. To ma być baza do tego, żeby stwierdzać, które z tych miejsc nadają się do wykorzystania, uruchomienia środków, a których rzeczywiście już kompletnie nie można wykorzystać w żaden sposób - mówi.



Burmistrz Radzymina Krzysztof Chaciński przyznaje, że brakuje takich miejsc.

- Chcemy wykorzystywać nowe kubaturowe inwestycje, które będziemy prowadzić na terenie naszego miasta do tego, aby tworzyć w nich schrony. To jest bardzo duże wyzwanie logistyczne i finansowe dla naszej gminy - wyjaśnia.



Opracowywany jest również kryzysowy poradnik dla mieszkańców. Wojewoda zakłada, że program zostanie zatwierdzony do końca miesiąca.

