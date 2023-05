Rolnicy mogą składać wnioski za straty spowodowane przymrozkami [SPRAWDŹ] Beata Głozak 30.05.2023 16:52 Do urzędów na Mazowszu spływają wnioski o odszkodowania za straty spowodowane wiosennymi przymrozkami. W Grójcu złożono ich już ponad sto natomiast w Łosicach zaledwie pięć. Terminy końcowe na dostarczenie dokumentów przypadają na początek czerwca.

Rolnicy dostaną odszkodowania za szkody spowodowane przymrozkami. (autor: pexels)

Rolnicy z Mazowsza zaczęli składanie wniosków o odszkodowania za straty spowodowane wiosennymi przymrozkami. Wszystko wskazuje na to, że najbardziej pogoda dała się we znaki producentom w powiatach grójeckim i łosickim.

Do Urzędu Miasta Grójec wpłynęło ponad sto wniosków o szacowanie szkód. Burmistrz Grójca Dariusz Gwiazda, przyznaje, że to bardzo dużo.

— U nas jest bardzo duże zainteresowanie odszkodowaniami. Wpłynęło ponad sto wniosków od rolników i sadowników. Opracowujemy grafik jak ma przebiegać ta kontrola. Komisje będą powoływane nie wcześniej jak po 12 czerwca. Pracownicy pojadą i będą kontrolowali i sprawdzali poszczególne gospodarstwa — mówi Gwiazda.

Sadownicy twierdzą, że komisje szacujące straty powinny zacząć działać jak najszybciej.

— Z mojego doświadczenia wiem, że komisja zajmuje dużo czasu. Im wcześniej wojewoda zacznie działać, tym lepiej. Wcześniej jest szansa na doraźną pomoc — mówi sadownik z powiatu grójeckiego Artur Jagielliński.

Fatalna sytuacja

Trudna sytuacja jest także w powiecie łosickim. Przez przymrozki doświadczeni zostali głównie producenci z gmin Sarnaki i Platerów. Do urzędu pierwszej z nich już wpłynęło ponad 60 wniosków, ale urzędnicy szacują, że będzie ich nawet ponad sto.

Podobnie jest w Platerowie. Wójt Jerzy Garucki, przyznaje, że sytuacja jest fatalna.

— W Gminie Platerów szkody objęły około dziewięćdziesiąt albo dziewięćdziesiąt kilka procent producentów. Są bardzo duże uszkodzenia na wiśniach, na jabłoniach, na truskawkach. Porzeczka zmarzła prawie w stu procentach. Gmina głównie po stronie północnej zajmuje się sadownictwem. Każdy producent, który produkuje te owoce poniósł straty — przyznaje Garucki.

Co z wnioskami?

W Platerowie wnioski można składać do 7 czerwca. Z kolei w mieście i gminie Łosice, ostateczny termin składania wniosków o odszkodowanie za straty spowodowane wiosennymi przymrozkami to 5 czerwca. Na ten moment, do urzędu wpłynęło zaledwie 5 podań.

Burmistrz Mariusz Kucewicz liczy, że to dopiero początek.

— Być może zadziała ten mechanizm, że część przygotuje się na ostatnią chwilę i dopiero 5. czerwca złoży wnioski. Jesteśmy na to gotowi. Pan wojewoda powołał u nas komisję, złożoną z pracowników urzędu miasta i gminy Łosice, Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz przedstawicieli Mazowieckiej Izby Rolniczej. Sprzedawcy po otrzymaniu wniosków będą powiadamiani o terminie kontroli. Wtedy komisja uda się w teren, żeby oszacować straty — mówi Kucewicz.

Zadaniem urzędników będzie ocena uszkodzeń i złożenie wniosków do wojewody o wypłatę rekompensat.

Wnioski można pobierać ze stron internetowej lokalnych samorządów

