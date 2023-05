„Każdy powinien oszczędzać wodę”. Apel władz gm. Ciechanów do mieszkańców

Władze gminy Ciechanów apelują do mieszkańców o rozsądne korzystanie z wody wyłącznie do celów spożywczych i socjalnych. W gminie panuje również zakaz poboru wody z hydrantów do innych celów niż przeciwpożarowych. — Każdy z nas powinien oszczędzać wodę i powinien wykorzystywać ją w sposób racjonalny — mówi wójt gminy Ciechanów Stefan Pawłowski.