Rzucił się z nożem na członka rodziny. Zarzuty dla 26-latka z Nasielska (autor: Policja w Nowym Dworze Mazowieckim)

Rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim podkom. Joanna Wielocha przekazała, że do zdarzenia doszło w nocy z czwartku na piątek w Nasielsku. - W jednym z domów doszło do awantury pomiędzy dwoma spokrewnionymi ze sobą mężczyznami. W pewnym momencie 26-latek wziął do ręki nóż kuchenny i zadał pokrzywdzonemu kilka ciosów. Po całym zajściu uciekł - podkreśliła policjantka.

Wskazała, że na miejsce natychmiast przyjechali policjanci, którzy udzielili pierwszej pomocy rannemu mężczyźnie. Poszkodowany trafił do szpitala.

Zarzuty i tymczasowy areszt

- W działania włączyli się policjanci z Pomiechówka. W trakcie poszukiwań, na jednej z ulic w Nasielsku, zauważyli podejrzanego 26-latka. Błyskawiczna akcja mundurowych zakończyła się zatrzymaniem mężczyzny, który noc spędził w policyjny areszcie - podała.

Poinformowała, że funkcjonariusze do sprawy zabezpieczyli nóż, którym posłużył się sprawca. W chwili zatrzymania 26-latek miał ponad dwa promile alkoholu w organizmie. Następnie został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Pułtusku, gdzie usłyszał zarzuty spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu.

Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Za zarzucany czyn może mu grozić więzienie na czas nie krótszy niż 3 lata.

