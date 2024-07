Policja zlikwidowała laboratorium klefedronu. Co to za narkotyk? RDC 30.07.2024 09:48 Laboratorium klefedronu z Nowego Dworu Mazowieckiego zostało zlikwidowane. W sprawie wytwarzania tej substancji psychotropowej zarzuty usłyszało trzech mężczyzn. Decyzją sądu zostali tymczasowo aresztowani na trzy miesiące.

Laboratorium klefedronu zlikwidowane (autor: KSP)

Jak przekazała Komenda Stołeczna Policji, ustalenia policjantów współpracujących z Prokuraturą Rejonową w Nowym Dworze Mazowieckim doprowadziły ich na jedną z posesji w powiecie płońskim, gdzie miało zostać zorganizowane laboratorium, w którym było wytwarzane 4-CMC, czyli tzw. klefedron.

„Funkcjonariusze po wcześniejszym sforsowaniu bramy weszli na posesję, gdzie zatrzymali trzech mężczyzn w wieku 34, 43 i 64 lat” – podała KSP.

Laboratorium narkotyków w Nowym Dworze Mazowieckim

W jednym z budynków gospodarczych policjanci odkryli profesjonalne laboratorium służące podejrzanym do produkcji środków odurzających. W kolejnym pomieszczeniu trafili na plastikowe kuwety wypełnione narkotykiem w trakcie krystalizacji. W innym pomieszczeniu z kolei znajdowała się chemia niezbędna do produkcji narkotyków.

„Policjanci zabezpieczyli pojemniki z kwasem solnym w ilości około 150 litrów oraz acetonem – 120 litrów, jak również zgrzewarki, pakiety i torby do próżniowego pakowania, sprzęt laboratoryjny: lejki, łopatki, szpatułki i menzurki, a także trzy reaktory do syntezy narkotyków, każdy o pojemności 310 litrów wyposażone w silniki elektryczne zakończone mieszadłem sterowane elektronicznie oraz system do podgrzewania z termostatem. Dodatkowo na miejscu policjanci natrafili na 120 kanistrów po substancjach chemicznych” – wyjaśniła KSP.

Zabezpieczone półprodukty zostały przewiezione do Laboratorium Kryminalistycznego w Komendzie Stołecznej Policji, gdzie zostały przebadane.

Podejrzani w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Dworze Mazowieckim usłyszeli zarzuty wytwarzania wspólnie i w porozumieniu znacznej ilości substancji psychotropowej w postaci klefedronu w ilości ponad 710 kilogramów.

Sąd na wniosek prokuratora tymczasowo aresztował ich na trzy miesiące.

