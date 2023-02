Rzecznik grójeckiej PSP po pożarze karetek: mieszkańcy są bezpieczni Iwona Rodziewicz-Ornoch 24.02.2023 12:49 Brak karetek, które zostały w nocy ze środę na czwartek uszkodzone, nie zagraża bezpieczeństwu mieszkańców - uspokaja rzecznik grójeckiej straży pożarnej. Chodzi o dwa spalone pojazdy w Grójcu. Dodatkowo, w trzecim samochodzie wybito szybę. Wszystkie ambulanse należą się do prywatnej firmy, a nie państwowego systemu ratownictwa medycznego - informuje strażak.

Pożar karetek w Grójcu (autor: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu)

- Te karetki pogotowia to nie są karetki systemowe. One nie są w systemie państwowego ratownictwa medycznego. To są karetki firmy prywatnej, służące tylko i wyłącznie do przewozu sanitarnego osób, których stan nie zagraża życiu i zdrowiu. Palenie tych karetek nie ma dużego wpływu na stan bezpieczeństwa dla mieszkańców - mówi Krzysztof Kędziera.

Oględziny spalonych karetek wykonał już biegły, policja czeka na ekspertyzę.

Poszukiwani świadkowie

Funkcjonariusze apelują do świadków dewastacji o informacje w tej sprawie. Jak mówi rzeczniczka grójeckiej policji Agnieszka Wójcik, sprawcy bądź sprawcom może grozić do 10 lat więzienia.

- Wszystko zależy też od kwalifikacji tego postępowania, które prowadzimy. Na pewno wchodzi tutaj w grę zniszczenie mienia większej wartości bądź ewentualnie także sprowadzenie zagrożenia życia i zdrowia osób, ponieważ do pożaru doszło w sąsiedztwie innych samochodów i osiedla - tłumaczy.





Właściciel karetek, czyli MedTrans nie komentuje sprawy.

Czytaj też: W Grójcu spłonęły dwie karetki. Możliwe podpalenie