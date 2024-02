Rozpoczynają się kwalifikacje wojskowe. Na Mazowszu wezwania dla 30 tys. osób [TERMINY] Wojciech Kowalczewski 01.02.2024 08:34 Dziś ruszają kwalifikacje wojskowe. Na Mazowszu wezwanych zostanie 30 tys. osób, w tym ponad tysiąc kobiet. Osoby,które nie stawią się na komisji mogą zostać ukarane - mówi ppłk Justyna Balik, rzecznik prasowy Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji.

Kwalifikacja wojskowa (autor: RDC)

Dziś ruszają kwalifikacje wojskowe, które potrwają do 30 kwietnia. Komisje na Mazowszu ocenią zdolność do służby wojskowej 30 tysięcy osób, w tym ponad tysiąca kobiet.

- Udział w kwalifikacji jest obowiązkowy dla mężczyzn kończących w roku kalendarzowym 19 lat - mówi ppłk Justyna Balik, rzecznik prasowy CWCR. - Jest to tak zwany rocznik podstawowy, czyli mężczyźni, którzy urodzili się w 2005 roku. Kwalifikacja wojskowa to nie jest pobór do wojska - zaznacza.



Na komisję wezwane zostaną również kobiety z roczników od 1997 do 2005. To głównie kobiety studiujące kierunki medyczne, jak lekarski, weterynaryjny czy diagnostyczne lub psychologiczne.

Co grozi za niestawienie się na komisję?

Za kwalifikację wojskową odpowiedzialne są jednostki samorządu terytorialnego, czyli burmistrzowie, wójtowie czy prezydenci miast, którzy pod nadzorem wojewody wysyłają wezwania.

- Osoby, które nie stawią się na komisji mogą zostać ukarane - mówi ppłk Justyna Balik. - Uporczywe unikanie stawienia się do kwalifikacji wojskowej jest zagrożone karą grzywny bądź też jest taka możliwość na wniosek szefa Powiatowej Komisji Lekarskiej czy też szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji taka osoba może też być przez policję doprowadzona - wyjaśnia.





Jeśli chcemy uniknąć kary, o nieobecności musimy wcześniej poinformować wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Trzeba mieć dokument potwierdzający przyczynę niestawienia się na badania.

Na Mazowszu jest 48 powiatowych komisji lekarskich.

