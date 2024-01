Protest mieszkańców nie pomógł. Apteka na Pradze-Północ do likwidacji Mikołaj Cichocki 31.01.2024 19:49 Mimo protestów mieszkańców warszawskiej Pragi-Północ, apteka na ulicy Jagiellońskiej ma zostać zlikwidowana. Według planu powstanie tam punkt dla osób z uzależnieniami podlegający pobliskiej przychodni. 1 lutego odbędzie się sesja rady dzielnicy, na której poruszany będzie dalej temat likwidacji apteki. Protestujący zapowiadają, że nie przestaną zabiegać o wycofanie projektu. — W formie elektronicznej i papierowej mamy ponad dwa tysiące podpisów —mówi wiceburmistrz.

Apteka przy Jagiellońskiej może zostać zlikwidowana (autor: RDC)

Na nic zdał się protest mieszkańców. Apteka na Pradze-Północ zostanie likwidowana. Na jej miejscu ma powstać poczekalnia dla osób udających się do poradni dla uzależnionych.

Jak podkreśla wiceburmistrz Pragi-Północ Jacek Wachowicz, pomysł spotkał się ze sporym sprzeciwem społeczników i mieszkańców, którzy podpisywali się pod petycją.

— Dalej zbieramy podpisy wśród mieszkańców. W formie elektronicznej i papierowej mamy ponad dwa tysiące podpisów — mówi Wachowicz.

Wachowicz zwraca także uwagę, że takie punkty mogłyby powstać w innych częściach miasta.

— Mamy spory problem z uzależnionymi, jak np. na ul. Brzeskiej. Stopniowo te osoby przenoszą się na Jagiellońską — zaznacza — Jak to by było w innych dzielnicach, to nie byłoby problemu takiego, jaki teraz mamy, czy z Brzeską, czy z Jagiellońską. Obawiam się, że Jagiellońska stanie się kolejną Brzeską. Wystarczy podjechać i zobaczyć, jak stoją osoby, pewnie nie do końca te, które się leczą, tylko te, które handlują — dodaje Wachowicz.

1 lutego odbędzie się sesja rady dzielnicy, na której poruszany będzie dalej temat likwidacji apteki.

Protestujący zapowiadają, że dalej będą zabiegali o wycofanie projektu.

