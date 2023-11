Najnowocześniejszy kompleks wojskowy we wschodniej flance NATO powstał w Siedlcach Olga Kwaśniewska 14.11.2023 06:24 Nowoczesny budynek sztabowy i trzy koszarowce są już gotowe. 18. Dywizja Zmechanizowana w Siedlcach wkrótce przeprowadzi się do najbardziej zaawansowanych technologicznie obiektów wojskowych w Polsce. — Dzisiaj stoi nowoczesny, funkcjonalny kompleks wojskowy, który jednocześnie podkreśla naszą obecność na wschodniej flance NATO — oznajmił dyrektor zakładu inwestycji organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego gen. bryg. Dariusz Mędrala.

8 Nowoczesny budynek sztabowy i trzy koszarowce są już gotowe (autor: RDC)

To najnowocześniejszy kompleks wojskowy w Polsce i we wschodniej flance NATO. W Siedlcach do użytku oddano budynek sztabu dowództwa i trzy koszarowce.

Rzecznik formacji major Kamil Dołęzka zaznaczył, że będą one służyć 18. Dywizji Zmechanizowanej.

— Trzydzieści trzy budynki, które powstały zupełnie od podstaw. Trzynaście budynków, które zostały przebudowane. Wszystko na potrzeby wykonywania zadań przez żołnierzy 18. Dywizji. Budynki są rozlokowane na całym kompleksie i służą, do tego, żeby żołnierze mogli wykonywać swoje zadania w naprawdę godnych warunkach. Całość inwestycji jest przewidziana na kilka lat. Jest to rozłożone w czasie i planowane na 2027 rok — poinformował Dołęzka.

Najbardziej zaawansowany technologicznie budynek

Prezes zarządu AMW Andrzej Kalinowski podkreślił, że to najbardziej zaawansowany technologicznie i chroniony jest budynek sztabu.

— Trzy kondygnacje naziemne, jedna kondygnacja podziemna dwanaście tysięcy metrów kwadratowych, w tym części niejawne, które będzie obsługiwała służba kontrwywiadu wojskowego — opisał Kalinowski.

Wewnątrz budynku sztabowego znalazły się m.in. pomieszczenia dowództwa, aula i zaplecze operacyjne.

„Sojuszniczy charakter”

Jak powiedział dyrektor zakładu inwestycji organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego gen. bryg. Dariusz Mędrala, w sumie zaplanowano aż 36 budynków na terenie jednostki:

— Trzy lata temu przekazaliśmy tereny budowy, na których dzisiaj stoi nowoczesny, funkcjonalny kompleks wojskowy, który jednocześnie podkreśla nasza obecność na wschodniej flance NATO. Fakt, że to zakład inwestycji NATO realizował zadania inwestycyjne związane z przygotowaniem 18. Dywizji podkreśla jej sojuszniczy charakter, i wymiar, który wiąże się z obecnością wojska na wschodniej flance NATO — oznajmił Mędrala.

W jednostce w Siedlcach trwa nadal budowa garaży i hangarów do obsługi i utrzymania sprzętu, w tym także czołgów, oraz kompleksu sportowego z halą i odnową biologiczną.

W jednostkach 18 Dywizji Zmechanizowanej służy w tej chwili ponad 13 tys. żołnierzy.

