Do Wojska Polskiego trafiły kolejne śmigłowce Black Hawk. „Będą służyć w Wojskach Specjalnych” RDC 29.11.2023 13:08 Kolejne Black Hawki trafiły do Wojska Polskiego; dwa śmigłowce S-70i wyprodukowane w zakładach PZL Mielec będą służyć w Wojskach Specjalnych — poinformował w środę minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Obecnie takie śmigłowce wykorzystywane są m.in. przez polską policję oraz Wojska Specjalne.

Black Hawk (autor: Jakub Hałun, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons)

Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak poinformował, że do Wojska Polskiego trafiły nowe śmigłowce Black Hawk.

„Kolejne Black Hawki trafiły do Wojska Polskiego. Dwa śmigłowce S-70i wyprodukowane w zakładach PZL Mielec będą służyć w wojskach specjalnych. Rozwój Sił Zbrojnych RP to inwestycja w bezpieczeństwo wszystkich obywateli” — napisał Błaszczak na platformie X.

Śmigłowce S-70i Black Hawk to eksportowa wersja amerykańskiego wielozadaniowego śmigłowca transportowego UH-60 Black Hawk. Produkowane są w PZL Mielec, po tym jak w 2007 roku zostały spółką zależną amerykańskiego koncernu Sikorsky Aircraft Corporation (obecnie Lockheed Martin Helicopter Company).

Obecnie takie śmigłowce wykorzystywane są m.in. przez polską policję oraz Wojska Specjalne. Wyprodukowane w Mielcu helikoptery trafiły także za granicę, m.in. do Arabii Saudyjskiej czy Chile. Śmigłowce tego typu służą przede wszystkim do zadań transportowych, mogą być jednak również uzbrojone np. w karabin maszynowy do wsparcia piechoty na ziemi.

