Przez weekend pili zatrutą wodę. Mieszkańcy o bakteriach poinformowani z opóźnieniem Cyryl Skiba 12.09.2023 09:27 Mieszkańcy przez cały weekend pili zatrutą wodę. Do takiej sytuacji doszło w dwóch podwarszawskich miejscowościach powiatu pruszkowskiego. W Kaniach i Otrębusach wykryto w wodociągu bakterie coli oraz enterokoki. Sanepid wyniki badań wydał w piątek - mieszkańcy poznali je dopiero w poniedziałek.

Mieszkańcy przez cały weekend pili zatrutą wodę (autor: Wodociągi Polskie - Brwinów)

W Kaniach i Otrębusach wykryto w wodociągu bakterie coli oraz enterokoki. Oburzeni mieszkańcy zaalarmowali o fatalnym sposobie komunikowania urzędu w tej sprawie.

O tym, że woda jest zatruta, Brwinowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji poinformowało dopiero w poniedziałek na swoim Facebooku. Wrzucono skan pisma, które sanepid wydał w piątek. Przez cały weekend mieszkańcy Kań i Otrębusów pili więc skażoną wodę.

Na profilu miasta zawrzało. Wodociągowcy wezwani do pilnej odpowiedzi, skąd tak zły przepływ informacji, tłumaczą się, że sami dopiero w poniedziałek dowiedzieli się o wynikach, bo pismo z sanepidu szło... pocztą.

O wybór sposobu komunikacji uniemożliwiający szybkie zareagowanie zapytaliśmy sanepid. Czekamy na odpowiedź.

W związku z zaistniałą sytuacją w Otrębusach przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym ul. Piaseckiego 2 oraz w miejscowości Kanie w okolicach stacji WKD zostaną podstawione beczkowozy z wodą nadającą się do spożycia po przegotowaniu. Jak poinformowano, zalecenie dotyczące niekorzystania z wody w celach pitnych obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu. Woda jednak może być używana do prac porządkowych, jak mycie podłóg czy spłukiwanie toalet.

