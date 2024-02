Socjolog dr R. Śpiewak: Słabością polskiego rolnictwa jest jego całe otoczenie Adam Abramiuk 29.02.2024 14:02 Słabością polskiego rolnictwa jest jego całe otoczenie, a w szczególności biurokracja – powiedziała dr Ruta Śpiewak. Socjolog z Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk mówiła w „Magazynie ekonomicznym” RDC o tym, co na co skarżyli się rolnicy podczas protestów.

We wtorek 27 lutego rolnicy przeszli ulicami Warszawy z hasłami m.in. przeciwko tzw. Zielonemu Ładowi zapowiadanemu przez Unię Europejską.

W „Magazynie ekonomicznym” RDC dr Ruta Śpiewak opowiadała, na co rolnicy obecni na tzw. marszu na Warszawę skarżyli się najbardziej.

– Gdy dopytywałam, co przeszkadza w Zielonym Ładzie, to rolnicy bardzo często mówili o wzrastającej biurokracji. Ten problem pojawia się w moich badaniach od dawna. Jeszcze przed pandemią wielu z nich odchodziło od ekologii, bo byli wręcz udręczeni biurokracją, kontrolami i nieprzychylnością instytucji – mówiła dr Śpiewak.

Zauważyła, że Zielony ład to dla rolnika tak naprawdę kolejne druki i kolejne przepisy do przestrzegania.

– W tym też upatruję ich zmęczenie i rozgoryczenie. To wszystko jest później bardzo dokładnie weryfikowane, co trwa długo. Instytucje kontrole bywają też niekompetentne. Jedna rolniczka mówiła mi, że przyszła do niej kontrola i w marcu szukała ogórków na polu. Nie trzeba być rolnikiem, żeby wiedzieć, że w marcu żaden ogórek nie będzie rósł – dodała.

Dziś o 14:00 zaplanowano spotkanie organizacji rolniczych premierem Donaldem Tuskiem.

Część rolników zapowiada dalsze protesty – w przyszłym tygodniu do Warszawy ma przyjechać rolnicza „Solidarność”.

