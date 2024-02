Policja szuka sprawcy potrącenia dwulatka. Zaangażowane drony i sztab specjalistów Iwona Rodziewicz-Ornoch 27.02.2024 12:09 Nowoczesny policyjny dron i sztab specjalistów zaangażowani w sprawie śmiertelnego potrącenia dwulatka w miejscowości Obiecanowo przy DK nr 57. Bardzo intensywnie pracujemy, by namierzyć sprawcę - mówi Monika Winnik, rzeczniczka policji w Makowie Mazowieckim. Dziecko zginęło w piątek wieczorem, na poboczu odnalazł je ojciec.

Trwają poszukiwania kierowcy, który potrącił dwulatka. Mieszkańcy Obiecanowa wstrząśnięci (autor: RDC)

Policja wciąż szuka sprawcy wypadku w Obiecanowie koło Makowa Mazowieckiego, w którym zginął dwuletni chłopiec. Zaangażowane zostały drony i sztab specjalistów.

- Wykonano oględziny miejsca zdarzenia przy użyciu policyjnego drona. Do tych czynności włączyli się specjaliści: biegli z zakresu wypadków drogowych, biegli z zakresu audio-wideo laboratorium kryminalistycznego z Komendy Wojewódzkiej Policji. Aktualnie policjanci pracują nad zawężeniem czasu, w którym doszło do potrącenia. Podkreślić tutaj chcę, że jest to bardzo trudna, wymagająca czasu praca, polegająca na oglądaniu i monitorowaniu kilku monitoringów jednocześnie - mówi Monika Winnik, rzeczniczka policji w Makowie Mazowieckim.



Policja niezmiennie apeluje do kierowców , którzy tamtędy przejeżdżali o nagrania z kamer.

- Pozyskujemy kolejne nagrania z monitoringu i kamer samochodowych, dziękujemy tym osobom, które przekazały nam informacje w tej sprawie, a szczególnie nagrania z kamer samochodowych. W dalszym ciągu apelujemy, prosimy kolejne osoby, które posiadają takie nagrania, o ich przekazanie - dodaje policjantka.

Sąsiedzi w szoku

Do śmiertelnego potrącenia dwuletniego chłopca doszło w piątek po godz 18. Nieprzytomnego chłopczyka znalazł na poboczu ojciec. Dom znajduje się zaledwie 70 metrów od ruchliwej trasy i jest bez ogrodzenia.

Mieszkańcy są wstrząśnięci. Rozmawiała z nimi nasza reporterka Alicja Śmiecińska. Nie wiadomo, kogo winić - usłyszała.

Rodzice dziecka zostali już przesłuchani.

Prokuratura ustaliła przyczynę śmierci

W poniedziałek odbyła się sekcja zwłok dziecka, która wykazała, że główną przyczyną jego śmierci był ciężki uraz czaszkowo–mózgowy. Był on prawdopodobnie skutkiem potrącenia dziecka przez nieustalony pojazd.

Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce Elżbieta Edyta Łukasiewicz poinformowała w poniedziałek, że podczas badania sekcyjnego biegły stwierdził m.in. złamanie kości czaszki, stłuczenie skroni oraz pourazowy obrzęk mózgu. - Obrażenia te były obrażeniami przyżyciowymi i mogły powstać w następstwie uderzenia chłopca od tyłu przez elementy nadwozia samochodu i upadek na podłoże – powiedziała prok. Łukasiewicz. Zaznaczyła jednak, że bezpośrednią przyczyną zgonu dziecka był ciężki uraz czaszkowo–mózgowy.

W piątek o godz. 18.34 dyżurny makowskiej policji otrzymał zgłoszenie o zaginięciu dwuletniego dziecka. Chłopiec oddalił się z nieogrodzonej posesji w miejscowości Obiecanowo pod Makowem Mazowieckim, znajdującej się ok. 70 m od DK57. Kiedy na miejsce pojechali funkcjonariusze, niemal w tym samym momencie ojciec chłopca, który szukał go po okolicy, odnalazł dziecko nieprzytomne na poboczu DK57.

Obecni na miejscu policjanci i strażacy udzielili dziecku pomocy przedmedycznej. Pogotowie zabrało dwulatka do szpitala. Niestety dziecko zmarło.

Rzeczniczka poinformowała, że śledczy wykonali oględziny miejsca zdarzenia. Zabezpieczono też ślady oraz przesłuchano świadków. Na postawie śladów pozostawionych na miejscu zdarzenia stwierdzono, że samochód jechał DK57 prawdopodobnie z Makowa Mazowieckiego do Przasnysza. Kiedy ojciec znalazł nieprzytomnego chłopca, leżał on na pograniczu jezdni i pobocza za kończącą się zatoczką autobusową. Dziecko nie miało na nogach butów.

Śledztwo w sprawie wypadku drogowego, w wyniku którego śmierć poniósł 2-letni Oliwier, wszczęła Prokuratura Rejonowa w Przasnyszu. Śledczy prowadzą szeroko zakrojone czynności operacyjne, zmierzające do ustalenia sprawcy śmiertelnego potrącenia dziecka.

