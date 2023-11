Więcej policyjnych patroli na drogach. Wzmożone kontrole we Wszystkich Świętych Przemysław Paczkowski 01.11.2023 14:18 Policjanci ruchu drogowego przeprowadzą we Wszystkich Świętych wzmożone kontrole na drogach — oprócz przekraczania prędkości zwrócą szczególną uwagę na trzeźwość i stan psychofizyczny kierujących. Mają też wychwytywać nieprawidłowe zachowania kierowców wobec pieszych. We wtorek, 31 października, na polskich drogach doszło do 75 wypadków. Cztery osoby zginęły.

We Wszystkich Świętych więcej policyjnych patroli na drogach (autor: Policja Mazowsze/X)

W okresie uroczystości Wszystkich Świętych policjanci Wydziału Ruchu Drogowego apelują o zachowanie bezpieczeństwa na drogach. Zapowiadają również wzmożone kontrole kierowców oraz patrole w pobliżu cmentarzy.

Robert Opas z Komendy Głównej Policji zaznacza, że policjanci będą w tym czasie czuwać nad bezpieczeństwem.

— Funkcjonariusze będą w szczególności reagować na wykroczenia, które stanowią główne przyczyny wypadków drogowych, to między innymi przekraczanie dozwolonych limitów prędkości. Zwrócimy również szczególną uwagę na stan trzeźwości i stan psychofizyczny kierujących pojazdami, a także na nieprawidłowe zachowania kierujących samochodami wobec pieszych — mówi Opas.

Funkcjonariusze zadbają w tym czasie również nad płynnością ruchu na ulicach, które mogą być czasowo zamykane.

Bezpieczeństwo 1 listopada

Policjantów spotkamy przy cmentarzach i na drogach do nich prowadzących, gdzie będą kierować ruchem. KGP apeluje, by — jeśli to możliwe — korzystać z transportu publicznego.

Piesi w całym kraju dla własnego bezpieczeństwa powinni mieć na sobie wszelkiego rodzaju elementy odblaskowe — kamizelki, opaski czy odblaskowe breloczki, widoczne dla kierowców. Dzięki odblaskom trzykrotnie zwiększa się widoczność dla kierowców przy prawidłowo ustawionych światłach mijania w samochodzie.

KGP podała, że od piątku do poniedziałku zginęło 20 osób a wśród ofiar było ośmioro pieszych, z których część poruszała się bez odblasków. Na drogach w całym kraju doszło do 269 wypadków, w których 311 osób zostało rannych. W takim samym okresie ubiegłego roku doszło do 264 wypadków, w których zginęło 29 osób, a 314 zostało rannych.

Od samego rana mazowieccy policjanci👮‍♀️👮 wspólnie z żołnierzami🪖 @Zandarmeria dbają o Wasze bezpieczeństwo na drodze. Z powietrza nad ruchem czuwa policyjny #dron. Na #cmentarz.ach policyjne #patrol.e dbają o Wasze #bezpieczeństwo i Waszego mienia. #POMAGAMYICHRONIMY pic.twitter.com/LYYJlUkN6A — Policja Mazowsze (@PolicjaMazowsze) November 1, 2023

Wypadki na drogach

We wtorek, 31 października, na polskich drogach doszło do 75 wypadków. Jak przekazał Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego KGP, cztery osoby zginęły — dwóch kierowców i dwoje pieszych. W wypadkach rannych zostało 76 osób. Policjanci złapali też 199 nietrzeźwych kierowców.

Policjanci spodziewają się, że ruch 1 listopada będzie mniejszy, gdyż rozłoży się też na inne dni.

— Wiele osób odwiedziło już cmentarze w ostatni weekend, a część odwiedzi je w kolejny lub w czwartek i piątek po 1 listopada — powiedział rzecznik prasowy KGP Mariusz Ciarka.

— Mimo to będziemy każdorazowo kierować do działań około 4-5 tysięcy policjantów ruchu drogowego, by czuwali nad bezpieczeństwem, kierowali ruchem drogowym, informowali o objazdach — powiedział inspektor Ciarka.

Zachęcił, by śledzić prasę lokalną, komunikaty miejscowych zarządców dróg miejskich i powiatowych, gdzie przekazywane są informacje na temat zamian w organizacji ruchu.

— Warto na to zwracać uwagę gdyż jest ona całkowicie odmienna od tej, do której jesteśmy przyzwyczajeni. Niektóre drogi są wyłączone z ruchu, zmieniany jest kierunek ruchu albo drogi z dwukierunkowych zmieniają się na jednokierunkowe. Wprowadzone są dodatkowe nakazy i zakazy, aby ruch odbywał się w miarę płynnie — dodał.

Policyjna akcja „Wszystkich Świętych”🚨

Stosujmy się do poleceń 👮‍♂️👮‍♀️🚔



☝️Apelujemy do kierujących o rozważną jazdę, cierpliwość a także zwracanie uwagi na 🚶‍♀️🚶‍♂️

☝️Do 🚶‍♀️🚶‍♂️ apelujemy o noszenie odbkasków pic.twitter.com/3WYZ0vLv7B — Polska Policja 🇵🇱 (@PolskaPolicja) November 1, 2023

Jak przygotować się do podróży i na co uważać?

Zaznaczył, żeby pamiętać nie tylko o zasadach ruchu drogowego ale także o odpowiednim przygotowaniu się do podróży.

— Samochód musi być nie tylko sprawny technicznie i zatankowany ale również wyposażany w płyny, zwłaszcza w płyn do spryskiwaczy. Należy też pamiętać o odpoczynkach, jeśli jest to długa trasa. Średnio co 1,5-2 godziny należy robić krótkie, kilkuminutowe przerwy, by organizm odpoczął — przekazał.

Podkreślił, że służbę będą też pełnili policjanci służby kryminalnej.

— Ich zadaniem jest z jednej strony zintensyfikować działania mające na celu ograniczenie ilości włamań do mieszkań i domów, bo w tym czasie, wyjeżdżając do rodziny, zostawiamy mieszkanie puste i musimy się liczyć z możliwością włamania — wyjaśnił.

Pamiętajmy także o kieszonkowcach.

— Lepiej nie zabierać ze sobą kosztowności czy większej gotówki. Portfel należy trzymać albo w wewnętrznej kieszeni albo, w przypadku kobiet, w zamkniętej torebce, której nie można odkładać. To jest okazja, która czyni złodzieja, a on z niej na pewno skorzysta — zaznaczył Ciarka.

Na cmentarzach patrole prewencji i dzielnicowych zwracają uwagę na kieszonkowców oraz zwolenników cudzej własności.

Wspólnie zadbajmy o bezpieczeństwo w tym czasie! pic.twitter.com/xow0XDHovN — Policja Mazowsze (@PolicjaMazowsze) October 31, 2023

