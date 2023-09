„Inteligentne i pracowite”. Gdzie na Mazowszu są fotoradary nowej generacji? Iwona Rodziewicz-Ornoch 05.09.2023 06:24 Działają w każdych warunkach pogodowych i stoją na mazowieckich drogach — Inspekcja Transportu Drogowego zamontowała 14 fotoradarów nowej generacji Mesta Fusion. Urządzenia są w stanie jednocześnie śledzić ponad trzydzieści aut. — Przypisują do pojazdów określone parametry niezbędne do tego, aby wszczynać czynności w sprawie o wykroczenia — oznajmia rzecznik ITD Monika Niżniak.

3 Na Mazowszu działa już większość fotoradarów nowej generacji Mesta Fusion (autor: ITD)

Na Mazowszu działa już większość fotoradarów nowej generacji Mesta Fusion. Inspekcja Transportu Drogowego zamontowała 14 urządzeń z zamówionych 18. Fotoradary śledzą jednocześnie ponad 30 aut. Działają w dzień i noc, w każdych warunkach pogodowych.

Rzecznik ITD Monika Niżniak podkreśla, że urządzenia są szalenie inteligentne i pracowite.

— Przypisują do pojazdów określone parametry niezbędne do tego, aby wszczynać czynności w sprawie o wykroczenia, czyli prędkość, z jaką poruszał się pojazd, jakie ograniczenie prędkości obowiązuje na kontrolowanym odcinku, automatyczny odczytanie tablic rejestracyjnych, stwierdzenie czy mamy do czynienia z samochodem osobowym, czy też z pojazdem ciężarowym — tłumaczy Niżniak.

Gdzie stoją nowe fotoradary?

Fotoradary Mesta Fusion zostały już wymienione w lokalizacjach: Antonie, Bogate, Czaplinek, Dzierżenin, Gójsk, Kacice, Kadzidło, Kołbiel, Łąck, Miodne, Paprotnia, Radzyminek, Sterdyń, Węgrzynowo.

Do wymiany pozostały w miejscowościach: Kozienice, Wola Kiełpińska, Wólka Czarnińska, Załuzie. Do października wszystkie urządzenia Mesta Fusion powinny zostać już zamontowane.

