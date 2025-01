Marznące deszcze na Mazowszu i ślisko na drogach. Są alerty pogodowe 09.01.2025 05:36 Marznące opady na Mazowszu – są ostrzeżenia IMGW, które obowiązują w całym regionie do godz. 10:00. Ponadto do godz. 8:00 są alerty dla wschodniej części województwa w związku z oblodzeniem na drogach. Kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność i zwracać uwagę na zmieniające się warunki pogodowe.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzegają przed oblodzeniem we wschodniej części Mazowsza. Alerty pierwszego stopnia wydano dla powiatów:

białobrzeski,

kozienicki,

garwoliński,

łosicki,

sokołowski.

Ostrzeżenia będą obowiązywać do godz. 8:00 w czwartek.

Na terenach objętych ostrzeżeniami prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu.

Temperatura minimalna wyniesie od minus 4 st. C do minus 1 st. C, a minimalna przy gruncie od minus 5 st. C do minus 2 st. C – wynika z komunikatu.

Marznące opady na Mazowszu

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia przed opadami marznącymi, które obowiązują na całym Mazowszu.

„Prognozowane są miejscami słabe opady marznącego deszczu powodujące gołoledź” — wskazano w środowym komunikacie.

Alerty obowiązują do godziny 10:00 w czwartek. Prawdopodobieństwo wystąpienia niesprzyjającej pogody wynosi osiemdziesiąt procent.

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Instytut zaleca ostrożność i śledzenie komunikatów o rozwoju sytuacji pogodowej.

