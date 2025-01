Wiosenne temperatury w styczniu zniszczą rośliny? Wiemy, kiedy ochłodzenie RDC 29.01.2025 10:49 Na termometrach nawet ponad 10 stopni Celsjusza na plusie. Styczeń przyniósł nam wiosenne temperatury w środku zimy. - Dla przyrody nie jest to korzystne. Pojawiają się liście, niektóre pąki mogą się otwierać, a nawet niewielki mróz może je zniszczyć - alarmuje prof. Urszula Zajączkowska ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Wiosna na Mazowszu (autor: RDC)

Choć dopiero koniec stycznia, to na termometrach w ostatnich dniach nawet ponad 10 stopni Celsjusza na plusie. I tak będzie jeszcze do czwartku. Prof. Urszula Zajączkowska ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie alarmuje, że nie jest to korzystna sytuacja dla przyrody.

- Już zresztą w niektórych miejscach w Polsce widać, że wiśnie zaczynają kwitnąć. To powoduje, że z braku zapylaczy nie ma owoców. W dodatku najdrobniejsze przymrozki nocne spowodują ścięcie zarówno tych kwiatów, jak i otwierających się pąków liściowych - tłumaczy ekspertka.



Mieszkańcy Mazowsza choć cieszą się ze słońca, zdają sobie sprawę, że nie tak powinna wyglądać zima.

- Czujemy, że chorujemy. Brakuje nam tej zimy - usłyszała nasza reporterka.



Pogoda zacznie się zmieniać w piątek. Po opadach w nocy temperatura spadnie do zera.

- Pojawi się więcej opadów, które w weekend mogą przychodzić nawet w opady deszczu ze śniegiem. W dzień cały czas będziemy obserwować dodatnią temperaturę, ale w nocy z soboty na niedzielę już możemy spodziewać się spadku temperatury poniżej zera - mówi Kamil Walczak z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.



Za nami dopiero nieco ponad miesiąc zimy. Z chłodem musimy pozostać jeszcze około dwóch miesięcy - do 21 marca.

