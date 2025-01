Plebiscyt Perły Mazowsza 2024. Można już zgłaszać swoje propozycje Adam Abramiuk 28.01.2025 21:13 Można zgłaszać swoje propozycje do Pereł Mazowsza – to konkurs, w którym nagradzane są organizacje i osoby, których działalność szczególnie zasługuje na wyróżnienie. W tym roku plebiscyt odbywa się w sześciu powiatach, a nagroda jest przyznawana w siedmiu kategoriach.

Mazowsze (autor: Zdjęcie ilustracyjne/Pixabay)

Perły Mazowsza 2024 – można już zgłaszać swoje propozycje do konkursu. W tym roku plebiscyt odbywa się w sześciu powiatach.

– Na początku był tylko w powiecie piaseczyńskim, teraz rozszerzyliśmy naszą działalność o kolejne powiaty, zaczynając od powiatu zachodnio-warszawskiego, poprzez pruszkowski, grodziski, piaseczyński, otwocki aż do powiatu garwolińskiego – mówi Jarosław Mika z Pereł Mazowsza.

Nagroda jest przyznawana w siedmiu kategoriach. Wręczane są m.in. Perły Przedsiębiorczości, Kultury, Sportu, Turystyki i Popularności. W tym roku także dwie nowe kategorie.

– Dwie nowe kategorie, które dołączyły do nas w tym roku, to jest Perła Energii i Natury. Tutaj chcielibyśmy docenić osoby, firmy, które swoją działalnością przyczyniają się do ograniczenia emisji i promowania zielonej przyszłości, oraz ostatnia kategoria to Perła Aktywności Społecznej i tutaj szukamy osoby i firmy, które swoją działalnością wyróżniają się w aspekcie społecznym – dodaje Mika.

Przyjmowanie zgłoszeń zakończy się 24 lutego. Głosowanie rozpocznie się 7 marca.

Celem plebiscytu jest uhonorowanie osób, organizacji oraz instytucji mających kluczowy wpływ na rozwój, promocję i budowanie tożsamości regionalnej.

