Koniec protestu strażaków z OSP w Bielsku. Druhowie porozumieli się z wójtem Katarzyna Piórkowska 27.01.2025 17:42 Zakończyła się akcja protestacyjna strażaków w gminie Bielsk w powiecie płockim. Druhowie porozumieli się z wójtem gminy w sprawie zatrudnienia kierowcy wozu bojowego. Wójt zaproponował strażakowi nowe warunki. Nie ma w nich mowy o tym, że będzie woził dzieci z niepełnosprawnościami do szkoły w Płocku.

Protest strażaków z OSP Bielsk pod Płockiem (autor: RDC)

Koniec protestu strażaków z OSP w Bielsku. Druhowie porozumieli się z wójtem gminy w sprawie zatrudnienia kierowcy wozu bojowego. Wcześniej nie godzili się na zmianę jego warunków zatrudnienia.

Wójt Bielska Józef Rozkosz poinformował, że strażak ochotnik będzie etatowym pracownikiem urzędu gminy, ale nie będzie musiał dowozić dzieci z niepełnosprawnościami do szkoły w Płocku.

— Będzie pracownikiem gospodarczym, będzie wykonywał polecenia gminy w samym Bielsku. Jeden dzień będzie oddelegowany do straży jako konserwator sprzętu. Oczywiście jeśli będą akcje wyjazdowe, no to wtedy będzie mógł wziąć udział — wymienił Rozkosz.

Kierowca ma do 14 lutego czas na ostateczne podjęcie decyzji, czy przyjmuje te warunki.

Strażacy przeciwni warunkom zatrudnienia

Strażacy oflagowali remizę w Bielsku, gdy wójt zaproponował druhowi zmianę warunków zatrudnienia. Kierowca z OSP, jako pracownik urzędu gminy, miałby także dowozić do szkoły dzieci z niepełnosprawnościami. Strażacy uważali jednak, że przez to nie będzie tak dyspozycyjny, jak wcześniej.

Prezes OSP w Bielsku Wiesław Sulkowski podkreślił, że w nowych warunkach zatrudnienia nie ma mowy o tym, że strażak będzie woził dzieci z niepełnosprawnościami do szkoły w Płocku.

— Doszliśmy do porozumienia z panem wójtem. Zostanie stworzone stanowisko pracy. Będzie pracował wyłącznie na terenie miejscowości. Ponadto dodatkowo jeden dzień w tygodniu będzie mógł poświęcić tylko i wyłącznie dla straży pożarnej na sprawy konserwacyjne. W każdym momencie będzie mógł przyjechać do akcji — przekazał Sulkowski.

Gmina będzie musiała zatrudnić innego kierowcę, który będzie woził uczniów z niepełnosprawnościami do szkoły w Płocku.

