Nie ma porozumienia między wójtem Bielska a strażakami ochotnikami. Co dalej? Katarzyna Piórkowska 14.01.2025 18:57 Nie ma porozumienia między wójtem gminy Bielsk w powiecie płockim i protestującymi strażakami z OSP. Druhowie nie godzą się na zmianę warunków zatrudnienia kierowcy wozu bojowego. Wójt Józef Rozkosz zaproponował nowe rozwiązanie. Zdaniem strażaków jednak nie jest ona do przyjęcia.

Protest strażaków z OSP Bielsk pod Płockiem (autor: RDC)

Strażacy z OSP w powiecie płockim nie porozumieli się z wójtem gminy Bielsk ws. zmian w zakresie obowiązków kierowcy OSP.

Wobec konfliktu wójt zaproponował pewne rozwiązanie.

– Pół roku szkolnego, czyli 5 miesięcy, by ten pan dowoził dzieci, a po 5 miesiącach byłaby zmiana. Kierowca urzędu gminy byłby odpowiedzialny za dowiezienie i przywiezienie dzieci z Płocka – mówi wójt Józef Rozkosz.

Strażacy jeszcze oficjalnie nie odpowiedzieli wójtowi, ale prezes OSP w Bielsku Wiesław Sulkowski mówi, że ta propozycja też jest nie do przyjęcia.

– Nie możemy zaakceptować takich warunków, bo nie możemy sobie podzielić na takiej zasadzie, że pół roku może być kierowca, a pół roku nie może być kierowca. Nie zostało jeszcze do końca wypracowane docelowe rozwiązanie. Ustalono następne spotkanie u pana wójta – mówi Sulkowski.

Wójt liczy na porozumienie z kierowcą i zakończenie protestu. W przeciwnym razie zaproponuje inne rozwiązanie.

– Czwarta propozycja będzie taka, że skierujemy prośbę do strażaków, żeby wskazali inną osobę, z którą prawdopodobnie podpiszemy, jeśli przystanie na te warunki, umowę i będzie wykonywał obowiązki dla urzędu gminy i dla Ochotniczej Straży Pożarnej – dodaje Rozkosz.

Termin spotkania nie został jeszcze ustalony.

Akcja protestacyjna trwa, polega na oflagowaniu strażnicy, ale w razie potrzeby strażacy normalnie wyjadą do akcji.

Przyczyną protestu jest to, że kierowca z OSP jako pracownik urzędu gminy miałby także dowozić do szkoły niepełnosprawne dzieci. Strażacy przewidują, że przez to nie będzie on tak dyspozycyjny, jak dotąd.

