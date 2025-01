Bezpieczeństwo mieszkańców Bielska zagrożone? Strażacy ochotnicy protestują

Ochotnicza Straż Pożarna w Bielsku rozpoczęła akcję protestacyjną. Ma to związek ze zmianą warunków zatrudnienia kierowcy konserwatora w OSP, który również pracuje w urzędzie gminy. Będzie on woził dzieci z niepełnosprawnościami do szkoły w Płocku, co wiąże się z brakiem możliwości podejmowania działań ratowniczo-gaśniczych w tym czasie. Powodem takiej zmiany podjętej przez wójta, są środki, które gmina dostała na zakup specjalnego samochodu.