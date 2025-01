Beczki wypełnione chemikaliami w Ryczołku zaczną pękać? Burmistrz: boimy się Olga Kwaśniewska 10.01.2025 06:12 Beczki wypełnione toksycznymi substancjami w Ryczołku mogą wkrótce pękać — alarmuje burmistrz Kałuszyna Arkadiusz Czyżewski. Na nielegalnym składowisku od trzech lat zalega ponad sześć tysięcy mauzerów. Wewnątrz znajdują się prawdopodobnie chemikalia, które są pozostałościami różnych olejów i farb. — Boimy się, co będzie po zimie — dodaje burmistrz.

Beczki w Ryczołku tykającą bombą? (autor: WIOŚ)

Burmistrz Kałuszyna Arkadiusz Czyżewski alarmuje, że beczki wypełnione toksycznymi substancjami w Ryczołku mogą wkrótce zacząć pękać.

Niebezpieczne substancje zalegają od trzech lat. Łącznie jest ponad sześć tysięcy beczek.

— Boimy się, co będzie po zimie, bo wiadomo, że to są pojemniki plastikowe, więc działanie temperatury i mrozu powoduje, że one są w tej chwili bardzo usztywnione i mogą pękać. Może być wyciek tej substancji do gruntu — mówi burmistrz.

Beczki poukładane jak klocki

Wewnątrz znajdują się prawdopodobnie chemikalia, które są pozostałościami różnych olejów i farb.

— Były oczywiście pobierane próbki, ale tylko z tych pojemników zewnętrznych pryzmy, no bo tam do środka nikt nawet nie może się dostać. To jest tak szczelnie poukładane, że trzeba to po prostu to rozbierać jak budowlę z klocków. Były pobierane próbki zarówno przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, jak i przez biegłego, który działał na zlecenie prokuratury — informuje burmistrz.

Dzierżawcą działki był prawdopodobnie tzw. słupem i zniknął. Utylizacja ma kosztować nawet 70 mln zł.

Samorząd wciąż nie ma żadnej decyzji dotyczącej dofinansowania usunięcia odpadów z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Poza Kałuszynem, drugim tak ogromnym składowiskiem jest to w Wołominie, które liczy trzy tysiące beczek.

