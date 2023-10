Ponad tysiąc osób bez wody. W wodociągu w Świniarach w pow. przasnyskim wykryto bakterie coli Alicja Śmiecińska 19.10.2023 13:53 W wodociągu w Świniarach w powiecie przasnyskim wykryto bakterie coli. Ponad tysiąc mieszkańców gminy Krzynowłoga Mała nie może spożywać wody. — Przeprowadzono tam płukanie sieci, dezynfekcję tych urządzeń. Próby zostały pobrane — podaje inspektor sanitarny Maria Śliwińska.

Bakterie coli w wodociągu w Świniarach w powiecie przasnyskim (autor: zdjęcie ilustracyjne/pixabay)

Ponad tysiąc mieszkańców gminy Krzynowłoga Mała nie może spożywać wody nawet po przegotowaniu. W wodociągu w Świniarach w powiecie przasnyskim wykryto bakterie coli.

Inspektor sanitarny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Przasnyszu Maria Śliwińska informuje, że woda nadaje się tylko do celów gospodarczo-sanitarnych.

— W zasadzie nadaje się tylko do spłukiwania toalet, sprzątania pomieszczeń, podlewania kwiatów, ewentualnie jeszcze prania ubrań. W jednej z próbek wykryto bakterie Escherichia coli. To dyskwalifikuje użycie tej wody z takiego wodociągu, stąd też taka decyzja, że woda nie nadaje się do spożycia — mówi Śliwińska.

Jak dodaje inspektor sanitarny, sieć jest obecnie dezynfekowana.

— Przeprowadzono tam płukanie sieci, dezynfekcję tych urządzeń. Próby zostały pobrane. Wyników należy się pewnie spodziewać dopiero w poniedziałek — oznajmia Śliwińska.

Woda pitna jest dostarczana mieszkańcom w beczkowozach.

Czytaj też: W chwili katastrofy nie działał silnik. Znamy ustalenia ekspertów ws. wypadku lotniczego k. Białobrzegów