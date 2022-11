Poczta Polska szuka pracowników na okres świąteczny. Nawet 600 wakatów Adam Abramiuk 07.11.2022 10:49 Zbliża się okres świąteczny - poczta szuka sezonowych pracowników. Nawet 600 wakatów trzeba zapełnić przed Bożym Narodzeniem. Najwięcej w sortowniach w Warszawie, ale na Mazowszu wolne miejsca są też w Siedlcach.

O tym, że w poczcie brakuje pracowników, informowaliśmy już kilkukrotnie. Ostatnio informowaliśmy, że w warszawskim Wilanowie pracuje trzech listonoszy, a potrzeba co najmniej siedmiu. Dlatego Poczta Polska już teraz szuka pracowników na okres bożonarodzeniowy. To zarówno osoby do sortowania paczek, jak i kierowcy busów rozwożących przesyłki.

Zainteresowani zostaną zatrudnieni na umowę zlecenie do końca tego roku, ale w niektórych lokalizacjach istnieje możliwość przedłużenia współpracy lub zatrudnienia na etat. Od regionu i stanowiska zależy też wysokość stawki - to od 20 do ponad 34 zł brutto za godzinę.

To praca zmianowa, w sortowni nie wymagane są żadne dodatkowe kwalifikacje i doświadczenie. Kandydaci na kierowców muszą mieć oczywiście prawo jazdy.

Zgłoszenia są przyjmowane na stronie Poczty Polskiej za pomocą specjalnego formularza.

