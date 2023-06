Brakuje chętnych rodzin do pieczy zastępczej. „To ciężka i odpowiedzialna praca”

Liczba potrzebujących dzieci rośnie szybciej niż rodzin zastępczych – według danych Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej od 2020 do 2022 roku do pieczy rodzinnej skierowano blisko 200 dzieci. Liczba rodzin chętnych do przyjęcia dziecka w tym czasie wzrosła zaledwie o kilka procent.