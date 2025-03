Spalone ciało nad Bugiem. Nowe fakty ws. zabójstwa 33-latka z pow. wołomińskiego

To prawdopodobnie konflikt i porachunki dotyczące rozliczeń były przyczyną zabójstwa 33-latka z powiatu wołomińskiego - dowiedziało się nieoficjalnie Polskie Radio RDC. Do zbrodni doszło pod koniec sierpnia ubiegłego roku. Nadpalone ciało bez dokumentów odnalazł przypadkowy przechodzień nad Bugiem w miejscowości Szumin. Zarzuty po pół roku intensywnego śledztwa usłyszeli mężczyźni w wieku 29 i 31 lat, trafili do aresztu.