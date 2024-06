Zaatakował w szkole rówieśników. Są wyniki obserwacji nożownika z Kadzidła Iwona Rodziewicz-Ornoch 26.06.2024 15:23 Nożownik z Kadzidła nie jest niepoczytalny – prokuratura w Ostrołęce otrzymała wyniki obserwacji sądowo-psychiatrycznej Alberta G. Chłopak zaatakował swoich rówieśników - koleżankę i dwóch kolegów. Do ataku doszło pod koniec listopada w szkole.

Szkoła w Kadzidle (autor: RDC)

Uczeń, który podczas lekcji wyszedł z klasy, wrócił w masce i z nożem rzucił się na swoich rówieśników w Kadzidle był świadomy swoich czynów. Prokuratura w Ostrołęce otrzymała wyniki obserwacji sądowo-psychiatrycznej Alberta G.

– Biegli nie potwierdzili u niego choroby psychicznej ani upośledzenia umysłowego – mówi rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce Elżbieta Łukasiewicz. – Również stwierdzili, że w czasie popełnienia zarzucanego mu czynu, czyli usiłowanie zabójstwa wielu osób, miał zachowaną zdolność rozpoznania znaczenia czynu i kierowania swoim postępowaniem – przekazała Łukasiewicz.

Do ataku nożownika doszło pod koniec listopada 2023 roku podczas lekcji w Zespole Szkół Powiatowych w Kadzidle. 19-letni Albert G. wyszedł najpierw do łazienki, po czym wrócił w czarnej masce i z nożem rzucił się na swoich kolegów i koleżanki. Dzieci wyskakiwały przez okna.

– Chłopiec siedział na tej lekcji i poprosił o pójście do łazienki. Wrócił już w tej masce, czarnej masce z takimi dziurkami. Zaatakował najpierw chłopca. Zaatakował go w szyję, a później dziewczynie włożył nóż na przelot prawdopodobnie. Pani psycholog mówiła "no chłopcy, przestańcie, co wy żartujecie?" Jak wyjął mu ten nóż z szyi, to dopiero trysnęła krew. Córka uciekała oknem - mówiła mama jednej z dziewczynek, która była podczas ataku w klasie.

Trójka poszkodowanych trafiła do szpitala. Albert G. odpowie za usiłowanie zabójstwa wielu osób. Grozi mu co najmniej 15 lat więzienia.

Czytaj też: Dłuższe godziny SPP w Radomiu. „W obecnej formie nie spełniała swojej funkcji”