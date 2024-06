Dłuższe godziny SPP w Radomiu. „W obecnej formie nie spełniała swojej funkcji” Katarzyna Czarkowska 25.06.2024 15:17 Dwie godziny dłużej będzie obowiązywała Strefa Płatnego Parkowania w Radomiu — taką decyzję podjęli radni podczas sesji. Swoją decyzję uzasadniają tym, że do godziny 18:00 większość sklepów jest otwarta, co wiąże się ze wzmożoną rotacją. — Strefa obecnej formie nie spełnia swojej funkcji, tak jak powinna. Nie ma tej rotacji samochodów, która ze strefy powinna wynikać — mówiła wiceprezydent Radomia Katarzyna Kalinowska.

Strefa Płatnego Parkowania w Radomiu będzie obowiązywać dłużej. Radni podjęli decyzję, że w jej obrębie kierowcy zaparkują swoje auta za darmo dopiero po 18.

Decyzję tłumaczyła podczas minionej sesji wiceprezydent Radomia Katarzyna Kalinowska

— Dlatego do godziny 18:00, bo do 18:00 jest otwarta większość sklepów i punktów usługowych. Do 18:00 ta rotacja będzie zdecydowanie większa, niż funkcjonowanie strefy do 16:00 — mówiła Kalinowska.

Dotychczas bezpłatne parkowanie obowiązywało w godzinach 8-16.

Jak dodała Kalinowska, o zmiany w Strefie Płatnego Parkowania zabiegali sami mieszkańcy.

— Strefa w takiej formie nie spełnia swojej funkcji, tak jak powinna. Nie ma tej rotacji samochodów, która ze strefy powinna wynikać. Konkretnie użytkownicy pojazdów, którzy parkują je w strefie około godziny 15:00, zostawiają jena cały wieczór, noc, aż do następnego dnia, uniemożliwiając korzystanie ze strefy potencjalnym zainteresowanym — zaznaczyła Kalinowska.

Wydłużenie czasu funkcjonowania strefy nie spowoduje podwyżek cen, nie jest też planowane poszerzenie jej o dodatkowe ulice.

