Jest akt oskarżenia przeciwko księdzu Rafałowi K. Natalia Rozbicka 15.03.2023 14:33 Ksiądz Rafał K. ma odpowiadać za agresywną reakcję i naruszenie nietykalności cielesnej ucznia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Ks. Jana Twardowskiego w Makowie Mazowieckim.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Makowie Mazowieckim (autor: Mapy Google)

Do incydentu doszło w grudniu 2022 roku, kiedy uczeń odmówił pokolorowania obrazka wręczonego przez katechetę. Ksiądz miał zareagować agresywnie i szarpać 15-latka

Elżbieta Łukasiewicz Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce - opowiada jak doszło do zdarzenia.

- Chłopiec ten odmówił pokolorowania obrazka. Stwierdził jednocześnie do katechety, że Bóg nie istnieje a on nie wierzy w Boga. Używał przy tym słów wulgarnych - relacjonuje.

Wtedy doszło do naruszenia nietykalności cielesnej ucznia - dodaje Elżbieta Łukasiewicz.

- Ksiądz zareagował agresywnie na tę sytuację. Użył wobec ucznia siły fizycznej. Przycisnął głowę chłopca do blatu ławki, wykręcał mu ręce, przyciskał ramieniem jego szyję i uderzał kolanem w brzuch - mówi.

Ksiądz nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień.

Za przestępstwo naruszenia nietykalności cielesnej grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

