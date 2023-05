Nowe warunki dla egzaminatorów WORD. Możliwe wyższe wynagrodzenia 23.05.2023 17:06 Na wtorkowym posiedzeniu sejmik przyjął uchwałę w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów zatrudnionych w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego na Mazowszu. Wynagrodzenie brutto egzaminatorów może wzrosnąć nawet o 56 proc.

Będą podwyżki dla egzaminatorów WORD? (autor: WORD Radom)

Projekt uchwały proponuje zmiany przepisów regulujące zasady wynagradzania egzaminatorów za przeprowadzenie egzaminu państwowego na prawo jazdy. Zmianom ma ulec: wysokość wynagrodzenia zasadniczego, dodatku zadaniowego, dodatku funkcyjnego, dodatku specjalnego oraz dodatku za kategorie (B+E, C+E, D+E). Ich stawka została podwyższona.

Uchwała zakłada podniesienie stawek dodatku funkcyjnego z przedziału 1200-1500 zł do 1450-1800 zł. Dodatek specjalny wzrośnie z 500 zł do 600 zł, a dodatek za uprawnienia rozszerzające (B+E, C+E, D+E) ze 100 zł do 150 zł.

Koszty pokryją ceny egzaminów

Projektowana przez Komisję Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Przeciwdziałania Bezrobociu uchwała nie powinna obciążyć budżetu ośrodków ruchu drogowego. Według projektu koszty zmian pokryją wyższe od jakiegoś czasu stawki za egzaminy na prawo jazdy, jednak przy założeniu, że nie dojdzie do znacznych ich wzrostów.

W lecie zeszłego roku egzaminatorzy zorganizowali ogólnopolski protest wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego, który spowodował problemy z egzaminami na prawo jazdy. Komitet Egzaminatorów domagał się m.in. zmiany systemu egzaminowania i wzrostu minimalnej pensji do 1,5 średniej krajowej.

Czytaj też: „Balladyna” na egzaminie ósmoklasisty [ARKUSZ]