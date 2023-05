Balladyna na egzaminie ósmoklasisty. „Najcięższy na egzaminie był stres” Adrian Pieczka 23.05.2023 07:50 Zakończył się egzamin ósmoklasisty z języka polskiego. Pojawiło się na nim opowiadanie o dążeniu do celu i Balladyna. W Polsce do egzaminu przystępuje 502,8 tysięcy uczniów, z czego na samym Mazowszu blisko 77 tysięcy. Egzamin potrwa trzy dni — dziś język polski, jutro matematyka a w środę język obcy. Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. — Ja się trochę stresuję, ale myślę, że będzie dobrze — mówi ósmoklasistka.

Egzamin ósmoklasisty 2023 (autor: UM Warszawa)

Ósmoklasiści zakończyli już pisać egzamin z języka polskiego. Rozpoczął się godzinie 9:00. Na Mazowszu przystąpiło do niego blisko 77 tysięcy uczniów.

Ostatni uczniowie, którzy mieli przedłużony czas do 3 godzin opuścili sale.

— Najcięższy na egzaminie był stres — mówili uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 218 w Warszawie.

Egzamin będzie trwał przez trzy najbliższe dni. W pierwszym dniu uczniowie pisali egzamin z języka polskiego. W drugim dniu, w środę — 24 maja, będzie egzamin z matematyki. W trzecim dniu, w czwartek - 25 maja, egzamin z języka obcego nowożytnego.

Nastroje przed egzaminem ósmoklasisty

Przed Szkołą Podstawową nr 218 w Aninie był nasz reporter. Adrian Pieczka. Uczniowie zapytani o nastroje przed egzaminem, odpowiadali, że są pozytywnej myśli mimo lekkiego stresu.

Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie Anna Frenkiel, informuje, że zarówno na Mazowszu jak i w całym kraju przeważa język angielski. Drugim najczęściej wybieranym językiem jest język niemiecki.

— Do egzaminu w całym województwie mazowieckim przystępuje 76 tysięcy 712 uczniów, z czego niewiele ponad 500 osób wybrało inny język spośród: niemieckiego, rosyjskiego, hiszpańskiego i włoskiego — infromruje Frenkiel.

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Osoby, które z przyczyn zdrowotnych lub losowych nie podejdą teraz egzaminów będą mogły to zrobić w terminie dodatkowym — w dniach 12-14 czerwca.

— Dlaczego jest to takie ważne? Dlatego, że przystąpienie do egzaminu warunkuje ukończenie szkoły podstawowej. Egzamin dodatkowy przeprowadzany będzie 12, 13 i 14 czerwca — dodaje Frenkiel.

Wymagania egzaminacyjne a podstawa programowa

Podobnie jak w ubiegłym roku i dwa lata temu egzamin będzie przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Wymagania egzaminacyjne stanowią zawężony katalog wymagań określonych w podstawie programowej.

Prace ósmoklasistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów. Ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty zostaną ogłoszone 3 lipca br. Tego samego dnia swoje wyniki poznają uczniowie.

Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty uczniowie otrzymają 6 lipca br.

Wynik egzaminu ma wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej. Połowa wszystkich punktów do zdobycia — to właśnie punkty za egzamin. Druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia ucznia.

