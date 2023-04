Nowe pociągi w Kolejach Mazowieckich. Na ten cel prawie 740 mln zł Natalia Rozbicka 06.04.2023 21:56 Koleje Mazowieckie będą miały nowe pociągi. Samorząd województwa kupuje składy. Na ten cel w budżecie zarezerwowano blisko 740 mln zł.

Decyzję o zabezpieczeniu na nowe pociągi prawie 740 mln zł podjęli mazowieccy radni. Jak mówi marszałek Adam Struzik, nowe pojazdy wyjadą na różne trasy.

- Tam, gdzie wystarczą szynobusy, to będą szynobusy. Tam, gdzie można wstawić jednostki dwuczłonowe, czyli stosunkowo małe, to takie, a na tych głównych potokach będą jeździły pięcioczłonowe zestawy i oczywiście piętrowe pociągi, więc dostosowujemy ten tabor do rzeczywistych potrzeb - tłumaczy.

- Koleje Mazowieckie kupią 22 nowe pociągi - mówi Robert Stępień, prezes zarządu Kolei Mazowieckich. - Mówimy o 22 dwuczłonowych pojazdach, z czego 16 będą to klasyczne elektryczne E-zety, a 6 będą to pojazdy elektryczne akumulatorowe - dodaje.



Te ostatnie trafią na północ województwa, gdzie nie wszystkie trasy są z dostępem do sieci elektrycznej. Mowa o trasach w okolicach Płocka, Sierpca czy Nasielska.

