Nawet za 20 zł pociągiem przez cały weekend. Mazowsze wprowadza Mazobilet

Do końca października w weekendy będzie można skorzystać z Mazobiletu. Bilet ten będzie ważny w stołecznych autobusach, tramwajach, metrze i SKM oraz w pociągach KM i WKD od godz. 19 w piątek do godz. 8 w poniedziałek. Jego koszt to 49 zł dla jednej osoby lub 99 zł dla grupy od 2 do 5 osób.

Pociąg Kolei Mazowieckich (autor: Allgau, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons)

Przygotowana przez władze Mazowsza i Warszawy oferta Mazobilet obowiązuje od początku sierpnia do końca października. Weekendowy Mazobilet uprawni pasażera do podróżowania bez ograniczeń stołeczną komunikacją miejską, Kolejami Mazowieckimi i Warszawską Koleją Dojazdową. Nie będzie jednak ważny w pociągach KM "Słoneczny" i "Słoneczny BIS".

Koszt takiego biletu to 49 złotych dla jednej osoby lub 99 złotych dla grupy od 2 do 5 osób. Będzie można go kupić w kasach biletowych KM, za pośrednictwem aplikacji mobilnej KM, przez internet, a od 7 sierpnia w biletomatach Kolei Mazowieckich. Na bilecie będzie trzeba podać dane pasażera lub - w przypadku biletu grupowego - jednego z pasażerów.

Jak długo ważny Mazobilet?

Mazobilet będzie ważny od godz. 19 w piątek do godz. 8 w poniedziałek. Za dwa tygodnie, w związku z przypadającym we wtorek, 15 sierpnia dniem wolnym od pracy, ważność biletu będzie wydłużona do godz. 8 w środę, 16 sierpnia.

Na środowej konferencji wicemarszałek Mazowsza Rafał Rajkowski i prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podkreślali, że celem inicjatywy jest promowanie komunikacji szynowej, ale też zachęcenie warszawiaków i mieszkańców województwa do zwiedzania stolicy i regionu oraz ułatwienie im podróżowania.

Podczas konferencji obaj samorządowcy podpisali porozumienie dotyczące dalszej współpracy między władzami województwa i miasta. Rajkowski zaapelował do innych miast województwa, aby na przykładzie tego porozumienia aktywnie włączały się w tego typu inicjatywy.

